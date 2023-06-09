Во сколько нужно ложиться спать, чтобы никогда не уставать за рулем

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Исследование влияния сна и недосыпания на управление автомобилем

В стремлении бороться с усталостью и понять потребности организма в отдыхе и восстановлении, эксперты занялись изучением необходимой продолжительности сна. Кроме того, они изучили взаимосвязь между сном и поведением водителя, а также последствия лишения сна.

Фото: https://miro.medium.com/

Прежде чем углубиться в эти темы, давайте вспомним примечательное исследование, проведенное компанией Ford в 2017 году. Результаты исследования показали поразительную статистику: каждый третий российский водитель хотя бы раз в жизни засыпал за рулем. Эта статистика служит наглядной демонстрацией того, как проблемы со сном непосредственно влияют на различные аспекты жизни, включая вождение.

Влияние недостатка сна на бдительность водителя

Всего одна ночь пропущенного сна может привести к значительному снижению бдительности, схожему с эффектом умеренного опьянения (не рассказывайте это сотрудникам ГИБДД). Удивительно, но если для определения степени опьянения за рулем существуют четкие критерии, то для оценки сонливости водителя таких рекомендаций нет. Следовательно, значительное число людей выезжает на дорогу, будучи лишенными сна.

Мировая статистика показывает, что до 20% автомобильных аварий могут быть связаны с усталостью водителя. Эти несчастные случаи часто приводят к летальным исходам, особенно когда автомобили выезжают на полосу встречного движения.

Разгадка последствий хронической депривации сна

Люди, в отличие от других живых существ, охотно жертвуют сном по разным причинам. К сожалению, хроническое недосыпание имеет далеко идущие последствия. Оно приводит к снижению времени реакции, уменьшению продуктивности и множеству проблем со здоровьем и психикой. Такие заболевания, как ожирение, атеросклероз, диабет, желудочно-кишечные расстройства, тревожность и депрессия — вот лишь несколько примеров болезней, связанных с недостаточным сном. Более того, постоянный сон менее 7 часов может увеличить общую смертность на 12%.

Расшифровка потребностей организма в сне

По словам доктора Романа Бузунова, специалиста по сну, опрошенного порталом "АвтоВзгляд", средняя продолжительность сна находится в диапазоне от 7 до 9 часов. Однако потребность в сне у каждого человека может быть разной — от 4 до 12 часов.

Доктор Бузунов предлагает полезный принцип для достижения спокойного сна, известный как правило "15 минут". Этот принцип подразумевает, что к вечеру вы чувствуете себя достаточно уставшим, что позволяет вам заснуть в течение 15 минут и испытывать не более 15 минут бодрствования в течение ночи.

Определение оптимального времени сна для хорошего самочувствия

Вопреки распространенному заблуждению, конкретное время отхода ко сну не так важно, как соблюдение последовательного графика сна и обеспечение достаточной продолжительности сна. Вполне реально лечь спать в час ночи, проснуться в 8 утра и при этом хорошо выспаться. Наш организм может регулировать свои циркадные ритмы, чтобы приспособиться к такому режиму сна и бодрствования.

Глубокое влияние пандемии на качество сна

Пандемия COVID-19 вызвала широко распространенную вспышку бессонницы. До появления новой коронавирусной инфекции хронической бессонницей страдали около 15% взрослого населения. Однако сейчас этот показатель вырос до 25-30%. Всплеск случаев бессонницы можно объяснить как последствиями самой инфекции, так и повышенным уровнем стресса в обществе.

Кроме того, нарушения сна вызваны пандемией. Такие факторы, как удаленная работа, снижение физической активности и ограниченное социальное взаимодействие, способствовали возникновению этой проблемы. Естественно, хронические нарушения сна приводят к ухудшению дневного функционирования, включая повышенную частоту автомобильных аварий из-за снижения времени реакции водителей и их склонности дремать за рулем.

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