Зачем дальнобойщики смешивают бензин с хозяйственным мылом

3:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Использование сложной техники опытными водителями, овладевшими искусством управления, можно назвать одновременно понятным и удивительно эффективным. Их опыт позволяет не только не попасть в затруднительное положение, но и уберечь самое ценное — саму жизнь. Знакомство с этой областью требует значительных усилий, поэтому рекомендуется хотя бы раз изучить некоторые из этих "инноваций". Сегодняшняя иллюстрация взята из такой области.

Фото: cont.ws

Что является самой страшной ситуацией для любого автовладельца во время длительного путешествия? Правильно: поломка. Другая потенциальная неприятность — закончившееся топливо, сценарий, который, возможно, трудно представить городским жителям, но который хорошо знаком тем, кто побывал в северных регионах. Человек может выдержать неделю без еды и прожить без воды почти сутки, хотя разумно всегда иметь в машине пару бутылок.

Напротив, воздействие низких температур может произойти в течение нескольких часов — и даже если человек сумеет выстоять, своевременная помощь может оказаться недостижимой. Поэтому в аварийном комплекте необходимо иметь источник огня и вид топлива, способный воспламенить даже сырое дерево с минимальными усилиями. Именно здесь неоценимую помощь оказывает изобретательность водителя, использующего бензин и посудное мыло.

Чтобы правильно выполнить этот метод, натрите на терке брусок самого простого и доступного "хозяйственного" мыла и соедините его с обычным 92-октановым бензином в пластиковой бутылке до получения серовато-коричневой "кремоподобной" консистенции. Когда смесь загустеет, сформируйте из нее компактные колбаски и плотно заверните их в полиэтиленовую пленку или простой целлофановый пакет. В тяжелых обстоятельствах это простое химическое соединение способно спасти жизнь.

При точном выполнении процесса полученная "глина" горит очень хорошо, и, что особенно важно, горит длительное время. Она может превратить даже тщательно вымоченную древесину в пылающий костер. Более того, не нужно собирать хворост или траву — достаточно нескольких веток, а можно добавить более крупные палки и поленья. Дым привлечет внимание, а тепло поможет дождаться помощи. Стоит отметить, что не требуется выливать топливо из бака, не говоря уже о воспламенении шины, которого следует избегать из-за густого химического дыма.

Эти, казалось бы, простые и самоочевидные принципы воплощают в себе суть опыта. Они отличают водителя, способного маневрировать автомобилем и перемещаться из пункта А в пункт Б в соответствии с правилами, от профессионального шофера, обладающего способностью не только управлять, но и устранять любые механические неполадки, не теряя самообладания и не поддаваясь панике в сложных условиях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему дальнобойщики смешивают бензин с хозяйственным мылом