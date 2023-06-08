Сколы и царапины на авто: почему их не стоит перекрашивать

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Со временем на кузове автомобиля может появиться множество дефектов. Они могут варьироваться от простых царапин и сколов камней до крошечных пузырьков краски, похожих на выступы. Как следствие, первозданный вид автомобиля исчезает, и перед теми, кто собирается его продавать, встает вопрос о том, как устранить эти "изъяны".

Фото: Фролов Михаил/Global Look Press

Цель проста: безупречный внешний вид автомобиля привлекает больше внимания потенциальных покупателей, что приводит к повышению цены продажи. Однако поспешное обращение в авторемонтную мастерскую не является окончательным решением!

В случае с оцинкованным кузовом автомобиля, даже если вы соскоблите "автомобильный прыщ", под ним не появятся очаги коррозии. Именно об этом часто беспокоятся люди, привыкшие убирать пятна с любимого автомобиля. Предпочтительнее обезжирить поврежденный участок и провести локальный ремонт скола. Хотя отремонтированные следы могут остаться заметными, стоимость будет значительно ниже, чем полная перекраска кузова.

Тем не менее, если вы твердо решили полностью перекрасить автомобиль, важно понимать, что даже самая квалифицированная автомастерская не может идеально повторить заводскую технологию. Оборудование, используемое на заводах, стоит очень дорого и далеко не по карману обычному автосервису. Более того, если деталь кузова имеет замысловатые контуры и краска выступает, например, за край двери, то со временем краска неизбежно начнет "бежать", растекаясь по всему краю.

Несоответствие цвета — еще одна распространенная проблема. Исправление ошибок, допущенных маляром, — задача не из простых. Как правило, владельцы автомобилей предпочитают оставить все как есть. Несомненно, потенциальный покупатель автомобиля также заметит перекрашенную часть и сделает вывод, что автомобиль побывал в аварии.

В процессе обмена любой знающий оценщик, несомненно, проверит все детали кузова с помощью толщиномера краски. Качество покраски не имеет для них особого значения; их главная цель — снизить цену. Если детали были перекрашены, это становится существенным предметом торга.

Даже официальные дилерские центры воздерживаются от обращения к автомобилю, не имеющему необходимого оборудования. Более того, частные покупатели теперь оснащены собственными толщиномерами краски для тщательной проверки. К счастью, такой прибор можно взять в аренду. Поэтому самым надежным подходом будет лично заделать сколы и открыто заявить о них при продаже. На самом деле, это может даже сработать в пользу продавца, поскольку люди ценят честность, которая неизбежно способствует доверию.

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Как Убрать СКОЛ на Кузове Без Покраски. Легко и Быстро