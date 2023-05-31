Kia Telluride 2023: В России появится новый внедорожник, оснащенный роскошными характеристиками

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Kia Telluride, долгожданный внедорожник, снова появился на российском рынке. Была импортирована новая партия этих роскошных автомобилей, вызвавшая волну восторга среди автолюбителей. В этой статье мы рассмотрим особенности и технические характеристики Kia Telluride 2023 года, его доступность в России и последствия статуса параллельного импорта. Узнайте, почему этот внедорожник крутит головы и покоряет сердца по всей стране.

Фото: www.automobilesreview. com/pictures/kia/2023-telluride/wallpaper-48.html

Представление нового Kia Telluride 2023 в России

Появление Kia Telluride в России знаменует собой важную веху для любителей внедорожников. Один из местных дилеров успешно организовал ввоз целого парка новейших моделей Telluride, официально прошедших таможенную очистку и снабженных необходимой документацией. При цене от 6,3 миллиона рублей этот внедорожник премиум-класса делает смелое заявление на российском автомобильном рынке.

Роскошь и производительность в новом понимании

Представленный в России Kia Telluride 2023 edition может похвастаться богатым набором функций и обновлений. Этот внедорожник оснащен впечатляющим набором усовершенствований, включая знаменитую аудиосистему Harman/Kardon, 20-дюймовые легкосплавные диски, сиденья с вентиляцией и подогревом, систему активного круиз-контроля и панорамный люк. Благодаря просторной семиместной конфигурации Telluride обеспечивает комфорт и удобство для всех пассажиров.

Улучшенный дизайн и технологии

Последняя версия Telluride получила комплексный редизайн весной прошлого года, что отличает ее от предшественников, представленных на российском рынке. Среди заметных обновлений — обновленная передняя часть с измененной решеткой радиатора, новыми фарами и обновленными боковыми порогами. Кроме того, появилось несколько комплектов колесных дисков нового дизайна, что еще больше повысило эстетическую привлекательность автомобиля. Список стандартного оборудования также был расширен, предлагая потенциальным покупателям еще более привлекательный пакет.

Параллельный импорт и гарантийные обязательства

Стоит отметить, что Kia не производит автомобили в России и официально не поставляет новые модели в страну с весны прошлого года. Однако в марте 2023 года компания была включена Министерством промышленности и торговли в список параллельного импорта, который позволяет ввозить автомобили без согласия правообладателя. Хотя это открывает возможности для импорта автомобилей, это имеет и недостаток. На параллельный импорт не распространяется гарантия производителя, что потенциально может повлиять на послепродажное обслуживание и поддержку.

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Обновленный KIA Telluride 2023 | Все подробности