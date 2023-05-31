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Lada Granta стала самым прибыльным российским автомобилем в апреле — рост выручки стремительно растет

2:47
Авто

Lada Granta, известный российский автомобиль, занял лидирующую позицию по объему выручки среди отечественных машин. По данным портала "Автомаркетинг", оборот продаж российских легковых автомобилей за первые четыре месяца 2023 года достиг 608,6 млрд рублей. Выручка неуклонно росла каждый месяц, начиная со 118 миллиардов в январе, до 138 миллиардов в феврале, до 168,5 миллиардов в марте и, наконец, до 184 миллиардов в апреле. Самая прибыльная модель, Lada Granta (также известная как бестселлер рынка), принесла АвтоВАЗу 13,65 млрд. рублей.

Lada Granta стала самым прибыльным российским автомобилем в апреле — рост выручки стремительно растет
Фото: wikipedia.org

Выручка Lada Granta в апреле и показатели конкурентов

В апреле 2023 года общая выручка Lada составила 20 млрд рублей. Другие производители значительно отстали: УАЗ и "Москвич" заработали по 1 млрд рублей, а Evolute — 0,6 млрд рублей.

Нива и Москвич 3 следуют за Lada Granta по объему выручки

Следом за Granta по объему выручки идет еще одна модель Lada — Niva (вероятно, включающая версии Legend и Travel) с выручкой 6,03 млрд. рублей. Третье место в этой тройке лидеров занимает "Москвич 3", значительно отстающий от него с выручкой московского завода в 0,94 млрд. рублей.

Заметные результаты других моделей

Далее в рейтинге следуют внедорожники UAZ Patriot и Hunter (0,91 и 0,75 млрд рублей соответственно), снятая с производства Lada XRay (0,40 млрд рублей), Evolute i-Joy и Lada Vesta (по 0,32 млрд рублей), Evolute i-Pro (0,28 млрд рублей), Lada Largus (0,11 млрд рублей) и электромобиль "Москвич 3е" (0,04 млрд рублей).

Апрельские продажи автомобилей в России — отечественные и иностранные марки

По данным "Автостата", в апреле россияне приобрели 75,6 тыс. новых легковых автомобилей, причем как отечественных, так и иностранных марок. Примечательно, что китайские бренды заняли большую часть рынка — 44%, а российские — 35%. Оставшийся 21% приходится на другие иностранные бренды.

 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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