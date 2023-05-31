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Предложение об отмене штрафов за забытые водительские удостоверения и полисы автострахования

2:24
Авто

Недавно фракция "Новые люди" в Государственной Думе выступила с предложением отменить штрафы за забытые водительские права и полисы автострахования. Предложение распространяется на автомобилистов, которые случайно оставили свои документы дома. Как сообщает РИА Новости, авторы инициативы считают денежные штрафы за подобный недосмотр "абсурдными" и выступают за их отмену. В настоящее время забывчивые водители наказываются штрафом в размере 500 рублей, который может быть уменьшен на 50% при оплате в течение 20 дней. Однако в некоторых удачных случаях нарушители могут отделаться простым предупреждением.

Предложение об отмене штрафов за забытые водительские удостоверения и полисы автострахования
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Призыв к умному цифровому государству

"Мы выступаем за умное цифровое государство без абсурдных штрафов", — прокомментировал эту инициативу Владислав Даванков, вице-спикер Государственной Думы от фракции "Новые люди". Он также поставил под сомнение целесообразность требования носить с собой стопку документов, когда они легко доступны в электронном формате. Предложенный законопроект уже передан на рассмотрение в Кабинет министров.

Введение электронных водительских удостоверений

Электронные водительские удостоверения были введены на Портале государственных услуг еще в ноябре прошлого года. Однако, согласно действующим правилам дорожного движения, они пока не приравниваются к бумажным аналогам, и сотрудники ГИБДД сохраняют право требовать у водителей удостоверение личности. В то время Михаил Черников, начальник Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), заявил, что ведется работа по изменению правил дорожного движения, но пока эти изменения не реализованы.

Предложение ограничить начинающих водителей от мощных автомобилей

В рамках отдельной инициативы в России Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Министерство внутренних дел с предложением запретить начинающим водителям управлять мощными автомобилями. В НАС подчеркнули, что многочисленные аварии происходят по вине неопытных автомобилистов, которые садятся за руль машин с двигателями мощностью 150 лошадиных сил и более. По мнению профсоюза, такое вождение должно быть приравнено к вождению без действующих прав.

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Забыл права дома??? Какой штраф...
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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