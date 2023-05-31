Предложение об отмене штрафов за забытые водительские удостоверения и полисы автострахования

Недавно фракция "Новые люди" в Государственной Думе выступила с предложением отменить штрафы за забытые водительские права и полисы автострахования. Предложение распространяется на автомобилистов, которые случайно оставили свои документы дома. Как сообщает РИА Новости, авторы инициативы считают денежные штрафы за подобный недосмотр "абсурдными" и выступают за их отмену. В настоящее время забывчивые водители наказываются штрафом в размере 500 рублей, который может быть уменьшен на 50% при оплате в течение 20 дней. Однако в некоторых удачных случаях нарушители могут отделаться простым предупреждением.
"Мы выступаем за умное цифровое государство без абсурдных штрафов", — прокомментировал эту инициативу Владислав Даванков, вице-спикер Государственной Думы от фракции "Новые люди". Он также поставил под сомнение целесообразность требования носить с собой стопку документов, когда они легко доступны в электронном формате. Предложенный законопроект уже передан на рассмотрение в Кабинет министров.
Электронные водительские удостоверения были введены на Портале государственных услуг еще в ноябре прошлого года. Однако, согласно действующим правилам дорожного движения, они пока не приравниваются к бумажным аналогам, и сотрудники ГИБДД сохраняют право требовать у водителей удостоверение личности. В то время Михаил Черников, начальник Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), заявил, что ведется работа по изменению правил дорожного движения, но пока эти изменения не реализованы.
В рамках отдельной инициативы в России Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Министерство внутренних дел с предложением запретить начинающим водителям управлять мощными автомобилями. В НАС подчеркнули, что многочисленные аварии происходят по вине неопытных автомобилистов, которые садятся за руль машин с двигателями мощностью 150 лошадиных сил и более. По мнению профсоюза, такое вождение должно быть приравнено к вождению без действующих прав.
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