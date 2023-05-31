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Электромобиль "Москвич 3e" пополнил автопарк ГИБДД Московской области

1:52
Авто

Электрический кроссовер "Москвич 3e", ставший символом перехода к экологичному транспорту, дебютировал в автопарке ГИБДД Московской области. Об этом пополнении недавно объявило региональное управление ГИБДД через свой официальный канал в Telegram. Автомобили украшены фирменной сине-белой ливреей ГИБДД, а также красными и синими проблесковыми маячками. На данный момент в эксплуатации находится только один "Москвич 3е", который дислоцируется в Люберцах. При минимальной оценочной стоимости в 3,5 миллиона рублей это электрическое чудо привлекает внимание.

Электромобиль "Москвич 3e" пополнил автопарк ГИБДД Московской области
Фото: Пресс-служба завода "Москвич" t.me/ZavodMoskvich

Москвич 3э" оснащен одним электродвигателем, расположенным на передней оси. Он выдает 50 киловатт (эквивалентно 68 лошадиным силам), а пиковая мощность составляет 193 лошадиные силы. Литий-ионная батарея емкостью 65,5 киловатт-часов, специально адаптированная для российского кроссовера компанией JAC, обеспечивает запас хода до 410 километров на одной зарядке по циклу WLTP.

Ранее сообщалось, что московский завод не ставит приоритетом продажи частным лицам. Вместо этого основное внимание уделялось поставкам в сектора такси и совместного использования автомобилей, а также выполнению государственных заказов.

"Москвич 3e", также известный как китайский JAC E40X, собирается на бывшем заводе Renault в Москве. В настоящее время модельный ряд состоит только из двух кроссоверов — электрической и топливной версий. Однако в скором времени в автопарке появится новая модель лифтбека "Москвич 6", которая станет ребрендингом Sehol Yao.

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На владельца Москвич 3 напали 6 сотрудников ГИБДД с вопросом как авто.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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