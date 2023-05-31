Новая Lada Vesta NG уже поступила в салоны

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Lada Vesta, известный автомобильный бренд АвтоВАЗа, начал поставки своей последней модели в официальные дилерские центры. Одновременно компания открыла предварительные заказы на долгожданную обновленную версию своего флагманского седана. Новая Lada Vesta должна впечатлить своим разнообразием типов кузова, включая седан, вариант Cross, а также обычную и Cross версии модели с усадьбой. Хотя первые сообщения указывали на то, что продажи начнутся с седана, ожидается, что за ним последуют более практичные варианты Vesta. АвтоВАЗ объявил, что цены на новое поколение Vesta NG будут начинаться от 1 239 900 российских рублей.

Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Базовая комплектация седана Lada Vesta NG, известная как Comfort, будет стоить минимум в вышеупомянутом диапазоне. Стандартная комплектация Vesta оснащена двумя подушками безопасности, регулируемым по высоте и углу наклона рулевым колесом, кнопочным запуском двигателя, электрическими стеклоподъемниками, наружными зеркалами с электроприводом и обогревом, охлаждаемым перчаточным отделением, дисковыми тормозами, ABS, EBD, BAS и системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Модель Vesta стоимостью 1 239 900 рублей оснащается 90-сильным 1,6-литровым двигателем в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. За дополнительные 99 000 рублей покупатели могут приобрести 106-сильный вариант того же двигателя.

Доступны четыре уровня отделки: Comfort, Life, Enjoy и Techno. Отделка Techno, верхняя комплектация, предлагает цифровую панель приборов и мультимедийную систему EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым дисплеем, которая является центральным элементом интерьера автомобиля. Цена на этот седан, ориентированный на роскошь, установлена на уровне 1 569 900 рублей, в то время как вариант Cross стоит немного дороже — 1 689 900 рублей.

На начальном этапе Lada Vesta будет доступна исключительно с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Однако в первом квартале 2024 года АвтоВАЗ планирует вновь представить более мощный 1,8-литровый 16-клапанный двигатель в модернизированной версии с пониженным расходом масла. Кроме того, флагманская модель будет оснащаться бесступенчатой трансмиссией (CVT) китайского производства.

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LADA VESTA NG — УДИВИТ ЦЕНОЙ! | Все комплектации и цены