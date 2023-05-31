Глава Нацсоюза автомобилистов Шапарин назвал минусы владения электромобилем в России

Электрокар — мечта многих россиян, но с их приобретением могут появиться проблемы с эксплуатацией. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал нюансы.

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Если нет возможности установить собственную зарядную станцию, то покупать электроавтомобиль не стоит, так как быстрые станции в общественных местах практически всегда заняты, а те, которые стоят свободные, заряжают медленно. Кроме того, обслуживать качественно авто российские организации пока не могут.

"Другая проблема в том, что климат не приспособлен для электромобилей. Вероятность попасть в пробку зимой существует, а "печку" водитель выключать не станет. Риск покататься на эвакуаторе есть, и он большой. Всем без исключения моим знакомым владельцам электромобилей приходилось пользоваться эвакуаторами", — приводит Газета.Ru слова специалиста.