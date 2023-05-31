Ульяновский автомобильный завод расширяет производство и повышает заработную плату

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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) объявил о планах по увеличению объемов производства и повышению заработной платы своим работникам. По данным Quto, генеральный директор предприятия Алексей Спирин объявил о расширении плана производства еще на две тысячи автомобилей. Кроме того, он объявил об очередном повышении заработной платы, общий рост которой с начала года составил 12 процентов. Очередной этап корректировки заработной платы запланирован на сентябрь этого года. Хотя конкретный размер прибавки для работников УАЗа пока не разглашается, их заверили в "заметном процентном" повышении. Окончательное решение о ставках будет принято по итогам первого полугодия.

Помимо расширения производства и повышения заработной платы, руководство разработало ряд дополнительных мер. Эти меры касаются регулирования температуры в помещениях фабрики, обеспечения дополнительной вентиляции, а также тестирования новых моделей специализированной обуви для рабочих.

Между тем, сборка Sollers Argo была перенесена на предприятия УАЗа. Фургон китайского происхождения, который ранее производился в Алабуге, теперь будет собираться в новом комплексе на территории Ульяновского автомобильного завода. Этот комплекс, в который было инвестировано более миллиарда рублей, в течение пяти лет должен выйти на ежегодный объем производства более 10 000 автомобилей.

Кроме того, УАЗ намерен создать в Кузбассе сборочную линию для внедорожников. "Отверточное" производство должно начаться в ближайшем будущем, в первую очередь на моделях "Профи" и "Буханки". Интерес к производству автомобилей УАЗ был проявлен и в Африке. Посол Центральноафриканской Республики отметил, что российские "Патриоты" хорошо работают на "менее чем идеальных" дорогах республики. Однако УАЗ уточнил, что эта возможность находится в стадии изучения, без каких-либо конкретных деталей или соглашений.

Реализуя эти амбициозные планы, УАЗ намерен укрепить свои позиции в автомобильной промышленности, как на внутреннем, так и на международном рынке. По мере увеличения объемов производства и роста заработной платы будущее Ульяновского автомобильного завода и его преданных работников выглядит многообещающим.

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