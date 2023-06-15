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Как долгая стоянка машины создаёт проблемы при заправке на АЗС

2:21
Авто

Владелец автомобиля сталкивается с проблемой, когда его машина простаивает в течение длительного времени, и эта проблема становится очевидной на автозаправочной станции. Сложность заключается в заправке автомобиля, поскольку топливная форсунка постоянно упрямо щелкает, отказываясь выдавать бензин, даже когда бак почти пуст. Как будто бак уже заполнен до краев. Такая ситуация возникает потому, что датчик топливораздаточной колонки определяет, что форсунка погружена в топливо.

Как долгая стоянка машины создаёт проблемы при заправке на АЗС
Фото: https://miro.medium.com/

Проще говоря, бак пуст, но бензин или дизельное топливо не поступают в него, а остаются в топливозаборнике. Нет необходимости придумывать сложные технические причины этого неудобства, возникающего, когда автомобиль долгое время стоит без движения. В таких случаях топливу может препятствовать либо клапан на входе в бак, либо адсорбер системы улавливания паров. Адсорбер представляет собой небольшой металлический цилиндр, содержащий гранулы древесного угля. Со временем стенки адсорбера могут корродировать и полностью проржаветь, пока автомобиль не используется.

Частицы древесного угля могут засорить трубку системы улавливания паров, в результате чего пары топлива будут скапливаться в баке во время заправки, препятствуя потоку топлива и приводя к перекрытию форсунок.

Что касается клапана на входе в топливный бак, то он состоит из рукава со встроенной резиновой или пластиковой мембраной. Это устройство не только служит барьером для паров топлива, пытающихся вырваться наружу, но и в первую очередь защищает автомобиль от несанкционированного слива топлива злоумышленниками.

Когда автомобиль длительное время не используется, материал мембраны теряет свою эластичность, препятствуя заливке топлива в бак. Кроме того, неподвижный автомобиль становится главной мишенью для лиц, занимающихся кражей топлива из припаркованных автомобилей. Иногда при попытке выкачать топливо из автомобиля жертвы повреждается клапан или отсоединяется часть сифонной трубки. В обоих случаях пропускная способность топливозаборника значительно снижается, что приводит к перекрытию форсунок на АЗС.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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