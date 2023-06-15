Как сделать так, чтобы автомобиль пачкался меньше

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Существуют различные способы защиты кузова автомобиля от грязи, и одним из распространенных является полировка. Существуют "защитные" составы, которые значительно уменьшают прилипание инородных веществ к лакокрасочному покрытию. Эти химические вещества заполняют микроскопические неровности, невидимые трещины, царапины и сколы на кузове, в результате чего поверхность становится более гладкой и уменьшается количество мест для прилипания частиц грязи. Следовательно, автомобиль остается чистым в течение длительного времени.

Фото: www.newsweek. com/find-hidden-dirt-car-simple-hack-reveal-1699192

Однако у этого вида защиты есть и недостаток — относительно короткий срок службы. Со временем грязь оседает даже на полированном кузове, что приводит к необходимости мытья автомобиля. Примерно после 4-5 посещений автомойки полировка ослабевает, и кузов требует повторной полировки для восстановления его грязеотталкивающих свойств.

Альтернативным, долговечным барьером против грязи является другой тип лакокрасочного покрытия, известный как "жидкое стекло". Оно состоит из соединений натрия и кремния и напоминает обычный силикатный клей, используемый в офисах. При контакте с воздухом "стекло" затвердевает.

Важно отметить, что хотя вы можете отполировать свой автомобиль самостоятельно, имея необходимые навыки и оборудование, для нанесения "жидкого стекла" лучше обратиться в специализированную мастерскую. Перед нанесением покрытия кузов должен быть тщательно очищен, удалены даже мельчайшие частички пыли.

Поскольку состав постепенно затвердевает на воздухе, ошибки при нанесении могут дорого обойтись. Удаление затвердевших разводов и наплывов с автомобиля может оказаться непростой задачей. В отличие от полировки кузова, "жидкое стекло" требует не менее двух часов между обработкой и первой поездкой, чтобы покрытие затвердело. В идеале для полной полимеризации покрытия требуется до четырех дней, в течение которых рекомендуется не водить автомобиль.

По сравнению с полировкой "жидкое стекло" гораздо более долговечно и обеспечивает длительный период отталкивания грязи, сохраняя тем самым чистоту кузова. Однако даже это покрытие на основе силиката не является постоянным и стирается примерно через 15 посещений автомойки. Учитывая, что наличие "стекла" на лакокрасочном покрытии значительно снижает накопление грязи, одного нанесения может хватить на целый год.

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