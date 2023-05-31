2024 Ford Mustang RTR Spec 2 — полное визуальное преображение

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Компания RTR Vehicles представила долгожданный Ford Mustang 2024, предлагающий две версии: Spec 1 и Spec 2. Хотя подробности о Spec 2 уже доступны, Spec 1 остается загадкой. В последней итерации Mustang компания RTR полностью изменила дизайн его характерных дневных ходовых огней (DRL), установленных на решетке радиатора. Команда дизайнеров добавила глубину в форму квазипрямоугольного треугольника, создав эффект светового туннеля, включающего три концентрических ДХО в одном пространстве.

Фото: www.fordmuscle. com/news/you-could-win-a-rare-750hp-mustang-rtr-spec-5-for-as-little-as-2/

Центральная темная область служит в качестве впускного отверстия для охлаждающего воздуха, контрастируя с расположенными у передней кромки капота соплами, которые выпускают горячий воздух. Хотя компания RTR не раскрыла информацию об улучшении характеристик двигателя для Spec 2, можно предположить, что увеличенный поток воздуха будет играть важную роль в будущих модификациях RTR.

Примечательно, что топовое предложение RTR, Spec 5, позволяет повысить мощность нынешнего Mustang до ошеломляющих 750 лошадиных сил и 615 фунт-фут крутящего момента.

Чтобы приобрести пакет Spec 2, покупатели должны заплатить дополнительные 12 495 долларов США сверх базовой цены донорского Mustang. Эта модификация доступна для всех модификаций Mustang 2024, начиная с базовой EcoBoost и заканчивая высокопроизводительной 500-сильной моделью Dark Horse. Пакет включает в себя в общей сложности 22 компонента. Начиная с передней части, он включает в себя новые верхнюю и нижнюю решетки радиатора, а также свежий передний сплиттер и расширенный подкрылок. Фары DRL и отверстия в капоте также включают дополнительные вентиляционные отверстия.

Рокерные панели RTR элегантно простираются от передних колес до задних, дополненные графикой RTR, украшающей двери. Сзади привлекающий внимание спойлер на крышке багажника добавляет завершающий штрих. Весь этот ансамбль покоится на 20-дюймовых колесах RTR Aero 5, обутых в шины Nitto NT555 размером 275/35.

Под поверхностью, трансформация Spec 2 предлагает улучшенную управляемость с регулируемыми передними амортизаторами и стойками, передними и задними стабилизаторами поперечной устойчивости, заниженными пружинами и комплектом крепления задних амортизаторов. Интерьер также преобразился, получив новую ручку переключения передач, обновленные напольные коврики, отличительные значки и серийную табличку на приборной панели с выгравированной подписью Вона Гиттина-младшего.

После обновления Spec 2 начальная цена базового EcoBoost Mustang достигает $45 010, а базовая модель GT стоит $55 585. На каждый автомобиль RTR предоставляется гарантия 3 года/36 000 миль. Заказы можно будет разместить в дилерских центрах Ford, как только новые "Мустанги" появятся на складах.

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2024 Mustang RTR Spec 2 *World Debut*!