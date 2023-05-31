Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Белгородский губернатор Гладков проинформировал о жертвах при обстреле ПВР
Генеральный директор Stellantis говорит, что компании нужны дополнительные аккумуляторные заводы в США
2024 Volvo EX30: малый уровень выбросов, большой уровень безопасности
Дебют Cadillac CT6 в 2024 году ознаменует 20-летие бренда в Китае
Cordiant: Российский производитель шин приобретен S8 Capital
Московский автопроизводитель зарегистрировал товарный знак для нового кроссовера
Лионель Месси переживает из-за отсутствия предложения от "Барселоны"
16-ти летняя россиянка разгромила соперницу на турнире Ролан Гаррос
Следующий сбор национальной команды России состоится осенью

2024 Ford Mustang RTR Spec 2 — полное визуальное преображение

3:29
Авто

Компания RTR Vehicles представила долгожданный Ford Mustang 2024, предлагающий две версии: Spec 1 и Spec 2. Хотя подробности о Spec 2 уже доступны, Spec 1 остается загадкой. В последней итерации Mustang компания RTR полностью изменила дизайн его характерных дневных ходовых огней (DRL), установленных на решетке радиатора. Команда дизайнеров добавила глубину в форму квазипрямоугольного треугольника, создав эффект светового туннеля, включающего три концентрических ДХО в одном пространстве.

2024 Ford Mustang RTR Spec 2 — полное визуальное преображение
Фото: www.fordmuscle. com/news/you-could-win-a-rare-750hp-mustang-rtr-spec-5-for-as-little-as-2/

Центральная темная область служит в качестве впускного отверстия для охлаждающего воздуха, контрастируя с расположенными у передней кромки капота соплами, которые выпускают горячий воздух. Хотя компания RTR не раскрыла информацию об улучшении характеристик двигателя для Spec 2, можно предположить, что увеличенный поток воздуха будет играть важную роль в будущих модификациях RTR.

Примечательно, что топовое предложение RTR, Spec 5, позволяет повысить мощность нынешнего Mustang до ошеломляющих 750 лошадиных сил и 615 фунт-фут крутящего момента.

Чтобы приобрести пакет Spec 2, покупатели должны заплатить дополнительные 12 495 долларов США сверх базовой цены донорского Mustang. Эта модификация доступна для всех модификаций Mustang 2024, начиная с базовой EcoBoost и заканчивая высокопроизводительной 500-сильной моделью Dark Horse. Пакет включает в себя в общей сложности 22 компонента. Начиная с передней части, он включает в себя новые верхнюю и нижнюю решетки радиатора, а также свежий передний сплиттер и расширенный подкрылок. Фары DRL и отверстия в капоте также включают дополнительные вентиляционные отверстия.

Рокерные панели RTR элегантно простираются от передних колес до задних, дополненные графикой RTR, украшающей двери. Сзади привлекающий внимание спойлер на крышке багажника добавляет завершающий штрих. Весь этот ансамбль покоится на 20-дюймовых колесах RTR Aero 5, обутых в шины Nitto NT555 размером 275/35.

Под поверхностью, трансформация Spec 2 предлагает улучшенную управляемость с регулируемыми передними амортизаторами и стойками, передними и задними стабилизаторами поперечной устойчивости, заниженными пружинами и комплектом крепления задних амортизаторов. Интерьер также преобразился, получив новую ручку переключения передач, обновленные напольные коврики, отличительные значки и серийную табличку на приборной панели с выгравированной подписью Вона Гиттина-младшего.

После обновления Spec 2 начальная цена базового EcoBoost Mustang достигает $45 010, а базовая модель GT стоит $55 585. На каждый автомобиль RTR предоставляется гарантия 3 года/36 000 миль. Заказы можно будет разместить в дилерских центрах Ford, как только новые "Мустанги" появятся на складах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

2024 Mustang RTR Spec 2 *World Debut*!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане

Пользователи Сети раскритиковали Зеленского за слова о президенте Турции.

Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане: "Продажная нацистская свинья!"
От Урганта до Галкина*: кто из осудивших СВО телеведущих стал реже появляться на ТВ
От Гуревича до Нагиева: телеведущие, которые пропали с экранов после начала СВО
Если одышка усиливается в горизонтальном положении, нужно срочно бежать к врачу
Стало известно, почему ВКС РФ не били по штабу ГУР в Киеве
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Очищает кишечник: врач назвал полезную закуску за копейки
Российские туристы пожаловались на грузин, которые отказываются говорить на русском языке
Врач раскрыл способ снизить давление, вес и сахар одновременно
Врач раскрыл способ снизить давление, вес и сахар одновременно
Последние материалы
Белгородский губернатор Гладков проинформировал о жертвах при обстреле ПВР
Генеральный директор Stellantis говорит, что компании нужны дополнительные аккумуляторные заводы в США
2024 Volvo EX30: малый уровень выбросов, большой уровень безопасности
2024 Ford Mustang RTR Spec 2 — полное визуальное преображение
Дебют Cadillac CT6 в 2024 году ознаменует 20-летие бренда в Китае
Cordiant: Российский производитель шин приобретен S8 Capital
Московский автопроизводитель зарегистрировал товарный знак для нового кроссовера
Лионель Месси переживает из-за отсутствия предложения от "Барселоны"
16-ти летняя россиянка разгромила соперницу на турнире Ролан Гаррос
Следующий сбор национальной команды России состоится осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников