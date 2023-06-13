Ошибки водителя, которые могут привести к ремонту двигателя

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Владельцы автомобилей, пренебрегающие надлежащим техническим обслуживанием, часто сталкиваются с распространенной проблемой: засорением топливных форсунок. Независимо от постоянного использования высококачественного бензина, топливная система со временем постепенно забивается грязью. Если не устранить эту проблему, то это приводит к неправильному распределению топлива, в результате чего увеличивается расход топлива и появляется стук в двигателе. А последствия стука в двигателе могут быть плачевными, что может привести к безвременной гибели двигателя.

Фото: https://avtoremonto.ru/

Ошибки, допущенные при обслуживании, также могут стать причиной серьезных проблем. Например, установка воздушного фильтра со сломанным краем или ненадежным креплением может привести к тяжелым последствиям. В таких случаях частицы грязи и песка попадают в двигатель, действуя как абразивные вещества, которые начинают царапать стенки цилиндров. Эти царапины постепенно образуют канавки, приближая двигатель к капитальному ремонту.

Аналогичная ситуация может возникнуть и с воздушным фильтром салона. Когда он установлен неровно, пыль и грязь скапливаются на испарителе кондиционера, способствуя размножению бактерий на его поверхности. В результате, когда водитель вдыхает такой воздух, это может спровоцировать простуду или аллергию.

Даже простая замена свечей зажигания может привести к образованию канавок в цилиндрах. Если предварительно не очистить свечные колодцы, грязь может скапливаться внутри, в итоге выдавая свое присутствие.

Еще одна серьезная проблема возникает из-за засорения клапана рециркуляции отработавших газов (EGR), вызванного отложениями углерода. Когда этот клапан периодически заедает, двигатель может неустойчиво работать на холостом ходу или даже глохнуть во время движения. Такое неожиданное поведение двигателя потенциально может привести к аварии, особенно для неопытных водителей, которые могут быть напуганы внезапной тишиной двигателя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.