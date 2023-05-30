Сокращение производства бензина в России привело к росту цен на топливо

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В мае 2023 года производство бензина в России значительно снизилось, 6,4%. Это снижение производства топлива на нефтеперерабатывающих заводах совпало с объявлением Министерства финансов о сокращении вдвое выплат компаниям за поставку бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Как следствие, эта ситуация привела к резкому росту биржевых цен. Однако, по прогнозам экспертов, цены на топливо стабилизируются к июню.

Фото: Vachira Kalong/Keystone Press Agency

Снижение производства бензина и ремонтные работы

Снижение производства бензина эксперты связывают с проведением ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. В текущем месяце производство топлива сократилось на 6,4% по сравнению с апрелем, достигнув самого низкого уровня в 2023 году.

Влияние на цены на топливо и перспективы рынка

Снижение производства бензина в мае в сочетании с повышенным спросом на топливо привело к резкому росту биржевых цен. Например, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 выросла на 48 процентов. Дизельное топливо на той же бирже подорожало на 17 процентов. Участники рынка считают, что снижение нормы прибыли на нефтепродукты неизбежно приведет к росту цен на топливо и повышению цен на автозаправочных станциях. Однако Министерство энергетики ожидает, что к июню цены на бензин и дизельное топливо в стране стабилизируются.

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