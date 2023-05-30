Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн высмеял планы контрнаступления Киева, задав Зеленскому неудобный вопрос
Global Times: из-за провала на Украине США намерены развязать новую войну
Гладков: со стороны ВСУ был произведён обстрел пункта временного размещения жителей, эвакуированных из Шебекино
Лопата или культиватор: чему отдать предпочтение для выполнения работ в саду
Приюты Оренбурга отказались принимать отловленных бродячих собак
Новые правила установки дорожных камер в России: Водители получили право оспаривать неправильно размеченные устройства
Раскрыты новые подробности о предстоящей Lada Granta: Российские инженеры ищут зарубежные эквиваленты для будущей модели
Картофелекопалка своими руками: что для этого надо
Доктор Чернышова рассказала гражданам РФ о необходимости приёма витамина Д даже летом

Сокращение производства бензина в России привело к росту цен на топливо

1:45
Авто

В мае 2023 года производство бензина в России значительно снизилось, 6,4%. Это снижение производства топлива на нефтеперерабатывающих заводах совпало с объявлением Министерства финансов о сокращении вдвое выплат компаниям за поставку бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Как следствие, эта ситуация привела к резкому росту биржевых цен. Однако, по прогнозам экспертов, цены на топливо стабилизируются к июню.

Сокращение производства бензина в России привело к росту цен на топливо
Фото: Vachira Kalong/Keystone Press Agency

Снижение производства бензина и ремонтные работы

Снижение производства бензина эксперты связывают с проведением ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. В текущем месяце производство топлива сократилось на 6,4% по сравнению с апрелем, достигнув самого низкого уровня в 2023 году.

Влияние на цены на топливо и перспективы рынка

Снижение производства бензина в мае в сочетании с повышенным спросом на топливо привело к резкому росту биржевых цен. Например, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 выросла на 48 процентов. Дизельное топливо на той же бирже подорожало на 17 процентов. Участники рынка считают, что снижение нормы прибыли на нефтепродукты неизбежно приведет к росту цен на топливо и повышению цен на автозаправочных станциях. Однако Министерство энергетики ожидает, что к июню цены на бензин и дизельное топливо в стране стабилизируются.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Мало не покажется": эксперты назвали главные цели ВКС РФ на Украине

Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
Опубликованы кадры уничтожения БТР с бойцами ВСУ
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
"Все люди, всем надо жить": турист рассказал об отношении грузин к россиянам
Доставка оружия сорвана: ракеты "Калибр" разрушили порт Одессы
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане
Последние материалы
Global Times: из-за провала на Украине США намерены развязать новую войну
Гладков: со стороны ВСУ был произведён обстрел пункта временного размещения жителей, эвакуированных из Шебекино
Лопата или культиватор: чему отдать предпочтение для выполнения работ в саду
Приюты Оренбурга отказались принимать отловленных бродячих собак
Сокращение производства бензина в России привело к росту цен на топливо
Новые правила установки дорожных камер в России: Водители получили право оспаривать неправильно размеченные устройства
Раскрыты новые подробности о предстоящей Lada Granta: Российские инженеры ищут зарубежные эквиваленты для будущей модели
Картофелекопалка своими руками: что для этого надо
Доктор Чернышова рассказала гражданам РФ о необходимости приёма витамина Д даже летом
Шурыгин раскрыл подробности удара по подземному штабу ВСУ на острове в Киеве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников