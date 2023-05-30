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Раскрыты новые подробности о предстоящей Lada Granta: Российские инженеры ищут зарубежные эквиваленты для будущей модели

3:48
Авто

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ недавно запатентовал новые детали интерьера для грядущей Lada Granta. Изображения дверных карт, накладок сидений с механическими регулировками и выхлопной системы для следующего поколения Lada Granta были обнаружены в открытой базе данных Федерального института промышленной собственности. Эти патентные документы дают представление о дизайне интерьера долгожданного автомобиля, дебют которого ожидается не ранее 2024 года. Давайте разберемся в деталях этой новой разработки.

Раскрыты новые подробности о предстоящей Lada Granta: Российские инженеры ищут зарубежные эквиваленты для будущей модели
Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

Российские инженеры ищут зарубежные аналоги для будущей Granta

Российские инженеры АвтоВАЗа приступили к поиску подходящих альтернатив иностранным компонентам для следующего поколения Lada Granta. В своем стремлении повысить качество и производительность автомобиля они тщательно отбирают и тестируют компоненты, которые могут соответствовать или превосходить стандарты, установленные зарубежными аналогами. Этот шаг демонстрирует стремление АвтоВАЗа поставлять на рынок конкурентоспособный и привлекательный автомобиль.

АвтоВАЗ патентует новые компоненты интерьера

Недавно запатентованные изображения позволяют заглянуть в интерьер будущей Lada Granta. Среди запатентованных компонентов — дверные карты, накладки на сиденья и выхлопная система, призванные улучшить впечатления пассажиров от вождения.

Дверные карты

Дверные карты играют важную роль в повышении эстетической привлекательности и функциональности салона автомобиля. АвтоВАЗ запатентовал инновационные дверные карты для предстоящей Lada Granta, демонстрируя свою приверженность к созданию визуально приятного и эргономичного дизайна. Ожидается, что эти дверные карты будут включать в себя передовые материалы и сложные детали, обеспечивая плавную интеграцию в общую тему интерьера.

Накладки на сиденья с механическими регулировками

Комфорт и удобство имеют первостепенное значение, когда речь идет о расположении сидений в автомобиле. АвтоВАЗ понимает это и запатентовал накладки сидений с механическими регулировками для будущей Lada Granta. Эти накладки позволят водителям и пассажирам изменять положение сидений в соответствии со своими предпочтениями, обеспечивая комфорт и индивидуальный подход в каждой поездке.

Выхлопная система для улучшения эксплуатационных характеристик

АвтоВАЗ стремится повысить производительность и эффективность Lada Granta нового поколения, и запатентованная выхлопная система является подтверждением этого стремления. Оптимизируя выхлопную систему, инженеры стремятся улучшить характеристики двигателя, снизить уровень выбросов и добиться более изысканных ощущений от вождения. Выхлопная система является важнейшим компонентом, который вносит свой вклад в общую производительность и звук автомобиля, и стремление АвтоВАЗа усовершенствовать этот аспект подчеркивает его стремление к совершенству.

Дебют нового поколения Lada Granta

Автомобильные энтузиасты и поклонники Lada с нетерпением ожидают выхода нового поколения Lada Granta, запланированного на следующий год. Эта бюджетная модель будет доступна в кузовах седан и универсал, что позволит удовлетворить широкий спектр предпочтений покупателей. С ожидаемым выпуском Lada Granta намерена оставить свой след на автомобильном рынке, предлагая привлекательный вариант для покупателей с ограниченным бюджетом без ущерба для качества и производительности.

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Это свершилось! АвтоВАЗ обновляет GRANTA: новая Лада Гранта [2023-2024] с атмо-мотором и АКПП
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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