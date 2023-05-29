Москвич: Входит в десятку самых популярных марок автомобилей в России

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Известная автомобильная марка "Москвич" достигла значительной вехи, войдя в десятку самых популярных марок автомобилей на российском рынке. Согласно регистрационным данным АО "ППК", в течение четвертой недели мая российские потребители приобрели в общей сложности 522 новых автомобиля марки "Москвич". Это достижение укрепило позиции "Москвича" среди лидеров рынка, хотя в настоящее время он занимает последнее место в рейтинге. В этой статье мы подробно рассмотрим последние тенденции и рейтинги российской автомобильной промышленности, обратив внимание на восхождение "Москвича" к популярности.

Текущий рейтинг рынка

По состоянию на 21-ю неделю 2023 года Lada продолжает доминировать на рынке, продав впечатляющие 5 234 автомобиля. Chery занимает вторую позицию с 1 749 проданными автомобилями, за ней следует Geely с 1 696. Китайские бренды Haval (1 669 единиц) и дочерняя компания Chery, Exeed (733 единицы), занимают четвертую и пятую позиции соответственно.

Корейские бренды, которые в настоящее время прибегают к параллельному импорту, занимают более низкие позиции в списке. Kia и Hyundai продали за неделю 714 и 642 автомобиля, соответственно, заняв восьмое и девятое места. Omoda (622 единицы) и Changan (539 единиц) занимают восьмое и девятое места. Москвич с 522 проданными автомобилями занимает десятое место на этом высококонкурентном рынке.

Популярные модели

Lada Granta продолжает оставаться самой популярной моделью в России. Кроме того, популярность среди потребителей завоевали Geely Coolray, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Niva Travel, Lada Niva Legend и Omoda C5. Москвич 3 занимает восьмую позицию в рейтинге моделей, опережая Geely Tugella и Chery Tiggo 4 Pro.

Электрический Москвич 3э (также известный как Sehol E40X)

С другой стороны, электрический вариант "Москвича", "Москвич 3э" (также известный как Sehol E40X), столкнулся с большими проблемами в плане продаж. По данным "Автостата", за первые четыре месяца 2023 года московскому автозаводу удалось продать всего 35 электромобилей по цене 3,5 млн рублей.

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