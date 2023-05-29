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Революционная модернизация: АвтоВАЗ решает главную проблему двигателя для Lada Vesta

2:33
Авто

АвтоВАЗ, известный автопроизводитель, успешно справился с главной проблемой, связанной с двигателем 1.8 для Lada Vesta. Олег Груненков, топ-менеджер завода, сообщил редакции Quto, что 16-клапанный силовой агрегат, известный как ВАЗ-21179, подвергся значительной модернизации, в результате которой была решена проблема чрезмерного расхода масла. Хотя конкретные усовершенствования, устранившие эту проблему, не были раскрыты представителем АвтоВАЗа, было подтверждено, что обновленная версия двигателя с естественным всасыванием будет устанавливаться на Lada Vesta NG с первого квартала 2024 года.

Революционная модернизация: АвтоВАЗ решает главную проблему двигателя для Lada Vesta
Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Решение проблемы повышенного расхода масла

Повышенный расход масла уже долгое время остается проблемой современного тольяттинского двигателя ВАЗ-21179. Ранее завод неоднократно проводил модернизацию для устранения этой проблемы, но только сейчас АвтоВАЗ официально объявил об окончательном устранении этой нежелательной особенности конструкции. Основные характеристики двигателя, включая объем 1,8 литра и мощность 122 лошадиные силы и 170 Нм крутящего момента, останутся неизменными.

Варианты трансмиссии и будущие разработки

По предварительной информации, 1,8-литровый двигатель с естественным всасыванием в паре с механической коробкой передач будет устанавливаться только на модель Vesta Sport, в то время как стандартные седаны и универсалы в верхних уровнях отделки будут оснащаться двигателем ВАЗ-21179 в паре с бесступенчатой трансмиссией (CVT) китайского производства. Однако в дилерские центры модели Vesta NG с двумя педалями поступят не ранее начала 2024 года.

Доступность модели и планы на будущее

Первоначально Lada Vesta NG будет доступна только в виде седана и кроссовера. Варианты универсала присоединятся к модельному ряду позднее в этом году, после чего в следующем году будут представлены битопливные версии и высокопроизводительные модели "Sport". К 2024 году АвтоВАЗ обещает вновь внедрить все ранее обещанные функции безопасности и комфорта на флагманскую Lada Vesta.

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СРОЧНО ВСЕМ КТО ХОЧЕТ VESTA 1.8! / Обновленный двигатель 1,8 с 2021 года!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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