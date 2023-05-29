Внедорожники УАЗ: Удовлетворение спроса Африки на надежные внедорожники

В Африке, где состояние дорог оставляет желать лучшего, местные власти ищут надежные автомобили, способные выдержать сложный рельеф. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) может вскоре начать производство в Африке, о чем сообщил посол Центральноафриканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза в интервью газете "Известия". Додону-Пунагаза подчеркнул, что стране нужны именно автомобили УАЗ, а не Lada, в связи с "менее чем идеальными" дорожными условиями в республике. Пока это остается планом, однако остается неясным, когда будет налажено производство.
Возможный сборочный проект в Центральноафриканской Республике (ЦАР) сосредоточен вокруг внедорожника UAZ Patriot. Додону-Пунагаза назвал российские автомобили "замечательными" и "чрезвычайно надежными", подчеркнув, что ЦАР нуждается в таких автомобилях для передвижения по сложной дорожной сети страны.
Тема производства УАЗ в Африке возникла в ходе дискуссий, состоявшихся в рамках недавнего визита делегации БРИКС в ЦАР. Посол отметил обилие рассматриваемых проектов и заявил, что "два или три бизнесмена" уже планируют вернуться в ЦАР с предложениями о строительстве завода. Однако остается неясным, входит ли в их число представитель УАЗа, поскольку Додону-Пунагаза не сообщил конкретных деталей.
УАЗ уже давно присутствует на африканском рынке, что делает перспективу местного производства не совсем беспрецедентной. Например, в конце 2020 года планировалось производство автомобилей УАЗ в Эфиопии, где они завоевали популярность с объемом производства 1 200 единиц за 20 лет.
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