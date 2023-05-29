2024 Mercedes-AMG SL получит опции персонализации от Manufaktur

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Mercedes-AMG SL — последний представитель модельного ряда марки, получивший ряд опций персонализации от Manufaktur. Список опций, доступных для заказа в конце 2023 года, включает в себя несколько однотонных и металлических цветов краски, синюю тканевую обивку мягкого верха и пакет интерьера.

Фото: www.carscoops. com/2023/05/mercedes-amg-sl-gains-more-personalization-options-through-the-manufaktur-label/

Персонализация начинается с экстерьера, и покупатели могут выбрать восемь эксклюзивных цветов Manufaktur. Винтажный синий и силиконовый серый могут показаться вам знакомыми, поскольку они уже предлагаются на Mercedes-AMG S63, среди прочих моделей. В палитру также входят Côte d'Azur Light Blue Metallic, Night Black Magno и цвет, доступный только для SL, под названием Ireland Mid Green Magno. Покупатели могут усовершенствовать уникальный внешний вид, заказав мягкий верх Midnight Blue. В стандартную комплектацию серийного SL входит мягкий верх черного или красного цвета.

Mercedes-AMG объединил опции интерьера в пакет под соответствующим названием Interior Package. Он включает в себя обивку Manufaktur Exclusive из кожи наппа по всему салону, алмазную стежку на сиденьях и передние подголовники с эмблемой AMG. Перед водителем находится рулевое колесо AMG Performance Manufaktur с ручной прошивкой, также обитое кожей наппа, а напольные коврики с глубоким ворсом и кожаной отделкой добавляют интерьеру дополнительную порцию роскоши. Наконец, накладки на дверные пороги с подсветкой украшены эксклюзивным рисунком Manufaktur.

Клиентам, заказавшим пакет "Интерьер", предлагается семь цветов на выбор. Они называются Классический красный, Мистический красный, Розовый серый, Саванна бежевый, Табачно-коричневый, Яхтенный синий и Теневой зеленый соответственно. Черный цвет добавляет контрастности независимо от выбранного цвета.

Mercedes-AMG начнет принимать заказы на вышеупомянутые варианты Manufaktur в четвертом квартале 2023 года. Информация о ценах пока не объявлена, и компания не уточнила, какой вариант(ы) SL будет(ут) совместим(ы) с этими вариантами персонализации. Если вам нравится идея персонализации Mercedes-Benz, но вы хотите что-то большее, чем SL, в программе Manufaktur участвуют еще несколько моделей.

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