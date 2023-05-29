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Солнечная энергия впервые обгонит инвестиции в добычу нефти

3:52
Авто

Инвестиции в экологически чистую энергию в 2023 году превысят расходы на ископаемое топливо, сообщило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА). Ожидается, что впервые солнечные проекты опередят инвестиции в добычу нефти.

Солнечная энергия впервые обгонит инвестиции в добычу нефти
Фото: www.solarmediateam. com/

Согласно отчету МЭА о мировых энергетических инвестициях, ежегодные инвестиции в возобновляемые источники энергии выросли почти на 25% с 2021 года, в то время как инвестиции в ископаемое топливо выросли на 15%. Парижская организация по надзору за энергетикой подчеркнула, что около 90% расходов на чистую энергию приходится на страны с развитой экономикой и Китай. Это свидетельствует о глобальном неравенстве между богатыми и бедными странами, поскольку инвестиции в ископаемое топливо все еще превышают уровень, необходимый для достижения нулевых выбросов к середине века.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль отметил: "Чистая энергия развивается быстрыми темпами, быстрее, чем многие думают. На каждый доллар, вложенный в ископаемое топливо, сейчас приходится около 1,7 доллара, выделенных на чистую энергию. Пять лет назад это соотношение было один к одному".

Прогнозируемый объем мировых инвестиций в энергетику на 2023 год составляет около 2,8 триллиона долларов. Из них более 1,7 триллиона долларов предполагается направить на возобновляемые источники энергии, атомную энергетику, электромобили и повышение эффективности. Оставшиеся $1 трлн будут направлены на нефть, газ и уголь, причем спрос на уголь достигнет исторического пика, в шесть раз превысив уровень, необходимый в 2030 году для достижения нулевых выбросов к 2050 году.

МЭА заявило, что текущие расходы на ископаемое топливо превышают уровень, необходимый для достижения цели чистого нулевого выброса к середине века. По прогнозам, в 2023 году расходы на солнечную энергетику превысят 1 млрд долларов в день, что составит 382 млрд долларов за год, в то время как инвестиции в добычу нефти достигнут 371 млрд долларов.

Дэйв Джонс, руководитель отдела анализа данных аналитического центра Ember, специализирующегося на энергетике, назвал это событие коронацией солнечной энергии как настоящей энергетической сверхдержавы. Он подчеркнул ее ключевую роль в быстрой декарбонизации мировой экономики и обратил внимание на иронию в том, что самые солнечные регионы имеют самый низкий уровень инвестиций в солнечную энергетику.

МЭА прогнозирует рост инвестиций в новые поставки ископаемого топлива на 6% в 2023 году, что составит 950 млрд долларов.

Агентство не стало прямо повторять свое предыдущее заявление от 2021 года, в котором оно призвало инвесторов не финансировать новые проекты по добыче нефти, газа и угля, если мир стремится достичь нулевых выбросов к середине века.

ОПЕК, группа производителей, утверждает, что призывы МЭА прекратить инвестиции в нефть подрывают глобальную энергетическую безопасность и рост. Ученые и международные климатические активисты постоянно предупреждают, что промышленность, использующая ископаемое топливо, усугубляет катастрофические последствия изменения климата.

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НОВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ 3.0 МОГУТ ИЗМЕНИТЬ МИР
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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