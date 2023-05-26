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Доступные новые автомобильные шины в России на фоне роста цен на подержанные шины

2:58
Авто

В последнее время автомобильная промышленность в России стала свидетелем значительного развития рынка шин. Новые автомобильные шины стали более доступными, в то время как цены на подержанные шины пережили резкий скачок. Этот сдвиг привлек внимание экспертов, которые проанализировали динамику цен в период с весны 2022 по 2023 год, проливая свет на текущее состояние рынка. В данной статье исследуются причины изменения цен, подчеркивается влияние на крупные города, обсуждается стабилизация цен на шины, а также рассматриваются факторы, обуславливающие снижение спроса. Кроме того, в статье затрагивается вопрос о постепенном выводе заводов по производству шин крупными компаниями, работающими в России.

Доступные новые автомобильные шины в России на фоне роста цен на подержанные шины
Фото: https://vianor-vologda.ru/

Снижение цен на новые шины

По данным экспертов портала "Дром", новые автомобильные шины в России стали доступнее: средние цены снизились на девять процентов. Это резко контрастирует с ценовыми тенденциями, наблюдавшимися год назад, когда новые шины стоили на девять процентов дороже. Однако в случае с подержанными шинами ситуация иная: цены на них снизились на 21 процент. Важно отметить, что в марте-мае 2022 года рынок пережил несколько потрясений, которые привели к росту цен, в том числе и на шины.

Сдвиг цен в крупных городах

Снижение цен на шины заметно в различных крупных городах России. В Москве среднее снижение цен составило девять процентов, а в Екатеринбурге и Новосибирске — 12,5 и 11 процентов соответственно. Во Владивостоке цены на шины также снизились на девять процентов. С другой стороны, цены на подержанные шины в Москве выросли на четыре процента, а в Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке — на 14 процентов, 15 процентов и 11 процентов соответственно.

Колебание цен на шины и прогнозы на будущее

Весной прошлого года стоимость шин резко возросла, причем в некоторых случаях рост составил до 71 процента. Этот резкий скачок затронул как импортные, так и отечественные марки шин. Однако сейчас цены стабилизировались. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что в будущем цены на шины будут продолжать неуклонно расти.

Снижение спроса и падение продаж

Снижение цен на шины можно объяснить снижением спроса, так как весной продажи шин упали на 20 процентов. Эксперты связывают это снижение с тем, что год назад многие россияне запасались шинами в ожидании роста цен и возможного дефицита.

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РЕЗИНЫ НЕ БУДЕТ? А КАК ЖЕ НАША?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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