Растущий спрос на параллельный импорт: россияне ищут лучшие варианты для покупки автомобилей

2:51 Your browser does not support the audio element. Авто

На российском автомобильном рынке наблюдается значительный сдвиг в потребительском поведении: все больше россиян рассматривают возможность приобретения автомобилей через параллельный импорт. Неудовлетворенность ограниченным выбором автомобилей, официально доступных в России, побудила 69% респондентов рассмотреть эту альтернативу, согласно опросу, проведенному страховой компанией "Росгосстрах" и сервисом проверки автомобилей "Автокод". В данной статье мы рассмотрим мотивы этой растущей тенденции и расскажем о проблемах и предпочтениях российских покупателей автомобилей.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Расширяя горизонты: Привлекательность параллельного импорта

56% респондентов отмечают скудность выбора автомобилей на официальном рынке, поэтому неудивительно, что многие россияне обращаются к параллельному импорту. Этот параллельный путь открывает более широкий спектр автомобилей, предоставляя потребителям больше возможностей найти автомобиль, который наилучшим образом соответствует их потребностям и предпочтениям. Кроме того, почти четверть респондентов (23%) считают, что автомобили параллельного импорта отличаются лучшим качеством, что еще больше подогревает их интерес к этой альтернативе.

Проблемы и опасения

Несмотря на растущий интерес, некоторые респонденты (15%) не хотят связываться с "серыми" продавцами, в основном из-за более высоких цен, связанных с параллельным импортом. Фактор стоимости является основным сдерживающим фактором для 37% опрошенных. Кроме того, остальных покупателей беспокоит отсутствие гарантии и потенциальные проблемы с доступностью запчастей для импортных автомобилей.

Привлекательность подержанных иностранных автомобилей

Примерно 26% респондентов, не склоняющихся к параллельному импорту, отдают предпочтение подержанным иномаркам, доступным на российском вторичном рынке. Еще 20% находят удовлетворение в китайских и отечественных автомобилях, демонстрируя разнообразие вариантов, которые все же отвечают их предпочтениям.

Контрафакт и доступность запчастей

Беспокойство по поводу доступности оригинальных запчастей для параллельного импорта не совсем беспочвенно. Почти четверть авторемонтных мастерских в этом году сталкивались с контрафактной продукцией. Чаще всего подделки встречаются в моторных маслах, свечах зажигания, фильтрах, компонентах подвески и рулевого управления. Выявление неоригинальных деталей может быть затруднено, что заставляет механиков все чаще отказываться от ремонта с использованием импортных деталей, предоставленных клиентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ОТБИРАЮТ МАШИНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА. ЗА ЧТО, КАКИЕ, ПОЧЕМУ