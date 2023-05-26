Городская администрация Оренбурга получила 15 постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения за один день.
Таким образом 10 мая водители мэрии "отметили" первый рабочий день после майских праздников, удалось выяснить журналистам издания 56orb.ru.
Авторы материала отмечают, что нарушения были незначительными, о чём говорят штрафы на 500 или 1000 рублей, но их общая сумма составляет 12500 рублей.
На данный момент мэрия погасила только половину задолженности, потому местное подразделение Федеральной службы судебных приставов возбудило исполнительные производства на сумму 6000 рублей.
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