Российские автомобили будут собираться в Эфиопии: изучение новых производственных возможностей

Российские автопроизводители рассматривают возможность создания производственных мощностей в Эфиопии. По словам Евгения Терехина, посла России в Аддис-Абебе, Россия изучает возможность запуска сборочных заводов в Эфиопии. Хотя отечественные производители пока не подтвердили свои планы, они также не опровергли их.

Фото: Agniphoto

Расширение экспортных отношений

В настоящее время Россия экспортирует в Эфиопию пшеницу, нефтепродукты и товары бумажной промышленности. На эти три категории приходится более половины общего объема экспорта в 2022 году. В настоящее время ведутся переговоры о дальнейшем расширении экспортных отношений между двумя странами.

Молчание "АвтоВАЗа" и стремление "Группы ГАЗ" к африканскому рынку

Отечественный автопроизводитель "АвтоВАЗ" отказался комментировать свои планы относительно эфиопского рынка. С другой стороны, Группа ГАЗ, например, планирует выйти на африканский рынок с 2019 года и упоминает Эфиопию в качестве одного из потенциальных направлений экспорта.

Планы "АвтоВАЗа" по созданию сборочного производства в Эфиопии обсуждались еще два года назад. В конце сентября 2021 года эфиопская компания Bazra Motors объявила, что отечественный автопроизводитель намерен создать в стране крупномасштабную сборочную линию для всего модельного ряда, включая Granta, Vesta, XRay, Largus, Niva Travel и Niva Legend.

Изучение перспектив развития производства в Эфиопии

Эфиопия, расположенная в Восточной Африке, в последние годы стала привлекательным направлением для иностранных инвесторов. Стратегическое расположение страны, развивающаяся инфраструктура и благоприятная инвестиционная политика делают ее привлекательной для производителей автомобилей, стремящихся расширить свое присутствие в мире.

Преимущества выхода на рынок Эфиопии

Неиспользованный потенциал рынка: Эфиопия, население которой превышает 115 миллионов человек, представляет собой огромный неосвоенный рынок для автомобилей. По мере роста экономики и увеличения располагаемых доходов населения ожидается значительное увеличение спроса на автомобили.

Стратегические ворота: Близость Эфиопии к ключевым африканским рынкам делает ее стратегическими воротами для автопроизводителей, стремящихся проникнуть в другие страны континента. Благодаря хорошо развитой дорожной сети и транспортной инфраструктуре, автомобили, собранные в Эфиопии, могут быть эффективно распределены по соседним регионам.

Государственная поддержка: Правительство Эфиопии продемонстрировало свою приверженность привлечению иностранных инвестиций и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Различные стимулы, такие как налоговые льготы, снижение импортных пошлин и упорядоченное регулирование, поощряют иностранные компании к созданию производственных мощностей в стране.

Квалифицированная рабочая сила: Эфиопия может похвастаться молодым и растущим населением, что дает потенциальный резерв квалифицированных и полуквалифицированных работников для автомобильной промышленности. Инвестируя в программы обучения и развития, автопроизводители могут использовать этот человеческий капитал для создания квалифицированной рабочей силы, способной соответствовать международным стандартам производства.

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