Почему печка в авто работает только с одной стороны

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Виновником недостаточного обогрева салона часто может быть засоренный радиатор печки, особенно в подержанных автомобилях. Проблема заключается в том, что вход и выход для охлаждающей жидкости в этом "гаджете" расположены с разных сторон, а не с одной. Вследствие этого на выходе радиатора со временем скапливается грязь, препятствующая прохождению антифриза по всему устройству.

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Утечки в системе, которые обычно устраняются путем нанесения герметика, еще больше усугубляют проблему. Хотя герметик предотвращает утечки, он также забивает каналы системы охлаждения, создавая засоры. Именно поэтому из одних вентиляционных отверстий на передней панели выходит теплый воздух, а из других — холодный.

К счастью, эта проблема не является непреодолимой и может быть решена путем полной разборки радиатора и его тщательной очистки, либо замены радиатора на новый. Однако такая работа требует значительных затрат.

Другой вариант, когда клапан термостата теряет свое уплотнение, заставляя насос циркулировать антифриз только через радиатор охлаждения двигателя. В зимнее время это приводит к тому, что охлаждающая жидкость долго не достигает рабочей температуры. Как следствие, холодный антифриз попадает в отопитель, препятствуя прогреву салона. Устранение в этом случае простое: установите новый термостат и снова наслаждайтесь теплом в салоне.

Наконец, если автомобиль оборудован системой климат-контроля, то неисправности могут возникнуть из-за повреждения механизмов воздушных заслонок. В старых автомобилях, особенно при низких температурах, эти механизмы склонны ломаться или трескаться.

В результате заслонка остается закрытой, препятствуя прохождению теплого воздуха в определенную зону салона. Решением в данном случае является замена неисправного компонента. Однако важно отметить, что для некоторых моделей эта деталь может стоить довольно дорого, а работа по установке также является дорогостоящей, поскольку предполагает демонтаж передней панели.

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