Почему некоторые водители нажимаю газ до упора при зимнем пуске автомобиля

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Холодными зимними утрами, когда холод пробирает до костей, а руки цепляются за замерзший ключ зажигания, разворачивается мрачная история. Попытка завести автомобиль при отрицательных температурах, особенно при минус 20 или еще ниже — при минус 30 градусов, открывает жестокую реальность. Моторное масло застывает, превращаясь в вялую жижу, а аккумулятор осторожно проворачивает кривошип, робко подталкивая внутренности двигателя.

Фото: avtodozorshop. ru/raspolozenie-pedalej-v-avtomobile-s-mehaniceskoj-korobkoj-i-korobkoj-avtomat/

С каждой попыткой вспыхивает надежда, что искра зажжет некогда пламенное сердце. Увы, она остается неуловимой. Результат этих тщетных усилий проявляется в виде залитых свечей зажигания, что влечет за собой утомительный процесс откручивания, просушки и запуска заново. Этот неумолимый цикл продолжается без остановки, уходя в горизонт до следующего утра.

Тем не менее, автопроизводители проявляют дальновидность, упреждая подобные неприятности, оснащая двигатели с впрыском топлива, за редким исключением, уникальным механизмом продувки цилиндров. Конечно, эта информация содержится в руководстве по эксплуатации автомобиля, но ее прочтение часто поддается неблагоприятным обстоятельствам. Чтобы обойти бюрократические барьеры, давайте вкратце расскажем об этой гениальной, но простой технике, позволяющей победить непогоду и инициировать зажигание двигателя даже в сильный мороз.

После нескольких неудачных попыток свечи зажигания, пропитанные топливом, теряют способность воспламенять топливовоздушную смесь. Кроме того, бензин, являясь растворителем, разрушает тонкую масляную пленку, покрывающую стенки цилиндров. Хотя это и не основная причина, она, безусловно, заслуживает внимания.

По сути, зажигание автомобиля остается неразрешимой проблемой, если не проявить изобретательность. В связи с этим позвольте предоставить вам исчерпывающее руководство по проявлению находчивости: нажмите педаль газа в пол, поверните ключ зажигания в положение "старт" и удерживайте эту позу в течение 7-10 секунд. При соблюдении этих условий подача топлива в цилиндры прекращается, а постоянный приток воздуха сохраняется, эффективно удаляя все остатки топлива.

Когда свечи зажигания высохнут, можно предпринять еще одну попытку завести автомобиль. Проявите чуть больше терпения и надежды, и замерзший металл оживет, издавая скрипы и клубы дыма. Нужно ли прогревать машину? Конечно, поскольку металл жаждет расширения под воздействием растущей температуры, принимая свое функциональное состояние. Хотя ожидание, пока игла достигнет нужной отметки, может оказаться чрезмерным, лучше дождаться ее движения, того поворотного момента, когда она начнет свое восхождение.

Придерживаясь этих простых рекомендаций, можно продлить срок службы трансмиссии — как двигателя, так и коробки передач. Для тех, кто заботится об окружающей среде, стоит обратить внимание на электрические подогреватели, которые позволяют двигателю достигать оптимальной рабочей температуры, не нарушая святости озонового слоя.