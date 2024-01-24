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До какой температуры нужно прогревать автомобиль в зимнее время

2:07
Авто

Прежде чем углубиться в детали, заверим читателей, что немедленное движение после запуска двигателя не приведет к каким-либо существенным проблемам в течение его непродолжительной работы. Функционирование холодного двигателя обеспечивается минимальными тепловыми зазорами. Однако решающим вопросом становится толщина масляной пленки на трущихся поверхностях. Как правило, в холодном двигателе она недостаточна, что со временем приводит к ускоренному износу при такой эксплуатации.

До какой температуры нужно прогревать автомобиль в зимнее время
Фото: www.cashcarsbuyer. com/is-your-engine-running-hot/

Тем не менее, пребывание в прохладном салоне доставляет дискомфорт, что побуждает большинство водителей прогревать свои автомобили перед выездом на дорогу. Но как определить идеальную температуру охлаждающей жидкости при отсутствии архаичных указателей температуры на приборной панели? В наше время лучшее, на что можно надеяться, — это предупреждающая лампочка, которая сигнализирует только о перегреве. Каждый раз подключать сканер — трудоемкая процедура, которую большинство водителей считают утомительной.

Более эффективный подход — полагаться на обороты двигателя, поскольку современные автомобили оснащены режимом прогрева, который ускоряет путь охлаждающей жидкости до рабочей температуры. Электронный блок управления инициирует небольшое увеличение оборотов двигателя, которые затем постепенно снижаются по мере прогрева охлаждающей жидкости.

Например, в российских автомобилях обороты холостого хода достигают примерно 1100 об/мин, когда температура охлаждающей жидкости колеблется около 30 градусов Цельсия. В этот момент уже начинается процесс смазки, обеспечивающий достаточную толщину масляной пленки на трущихся деталях двигателя.

Для моделей западного производства рекомендуемая цель — около 1000 об/мин. Это соответствует температуре охлаждающей жидкости около 30 градусов Цельсия, что значительно снижает вероятность появления потертостей стенок цилиндров.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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