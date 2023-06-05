Что важнее для кроссовера: полный привод или высокий клиренс

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Первоначальное преимущество переднеприводного кроссовера заключается в его более низкой стоимости по сравнению с полноприводным аналогом. Такая доступность позволяет выбрать более роскошную комплектацию. Однако важно не делать поспешных выводов, а внимательно изучить технические характеристики различных моделей.

Фото: autorecent. com/2023/04/13/lada-x-cross-5-debuts-in-russia-as-a-rebadged-faw-from-china

Стоит отметить, что высокий дорожный просвет часто оказывается более выгодным, чем полноприводная трансмиссия. Вспомните, каким замечательным клиренсом в 220 мм может похвастаться LADA XRAY Cross. Даже внедорожники позавидовали бы таким внушительным размерам. Эти дополнительные миллиметры позволяют переднеприводному автомобилю уверенно преодолевать глубокие колеи и защищают его бамперы от повреждений, вызванных пересеченной местностью.

Кроме того, оснастив передние колеса цепями, можно без труда превратить любой бюджетный кроссовер в устойчивый танк, способный без проблем преодолевать заснеженные поля.

Напротив, кроссоверы с полным приводом сталкиваются с большими трудностями. При дорожном просвете от 150 до 180 мм им не хватает уверенности при маневрировании в глубоких колеях. Риск повреждения бамперов у этих автомобилей выше. Кроме того, у многих из этих моделей отсутствует адекватная защита моторного отсека, что увеличивает вероятность столкновения со скрытыми под снегом крупными камнями, которые могут привести к повреждению двигателя или трансмиссии. Даже если такая защита добавлена, она еще больше уменьшает клиренс, сравнимый с клиренсом обычного городского автомобиля. В результате их внедорожные возможности оказываются под угрозой.

Более того, включение в конструкцию многих полноприводных внедорожников муфтового механизма — не более чем компромисс. У некоторых моделей муфты перегреваются уже после пяти минут вращения колес, что приводит к необходимости использовать лопату для уборки снега из-под автомобиля. Именно в этом случае высокий дорожный просвет будет весьма полезен.

Более того, в последнее время даже кроссоверы, оснащенные дизельными двигателями, стали оснащаться роботизированными трансмиссиями с двумя сцеплениями. Однако важно отметить, что такие трансмиссии не предназначены специально для пересеченной местности, и риск перегрева остается высоким.

Когда рабочая жидкость в "роботизированной" трансмиссии начинает нагреваться, электроника принудительно отключает диски сцепления. Если в этот момент водитель попытается взобраться на холм, автомобиль просто покатится назад. Как следствие, кроссовер еще больше застревает на заснеженной местности, что требует не только использования лопаты и буксировочного троса, но и помощи трактора.

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Чем мне нравится полный привод и высокий клиренс