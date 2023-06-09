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Какие 4X4 кроссоверы не подходят для зимы

3:11
Авто

В современных кроссоверах набирает популярность использование системы полного привода, в которой применяются либо электромагнитная, либо гидравлическая муфты. Эти решения предлагают экономичные альтернативы настоящему полному приводу. Кроме того, автопроизводители считают, что для городских внедорожников нет необходимости в сложных конструкциях, учитывая хорошее состояние городских дорог.

Какие 4X4 кроссоверы не подходят для зимы
Фото: carbuzz. com/cars/toyota/sequoia/photos-exterior

Электромагнитная муфта включает в себя набор фрикционных пластин, которые сцепляются по соответствующей команде блока управления. Кроме того, этот компонент обладает способностью регулировать крутящий момент в диапазоне от 0 до 100%. В зависимости от конкретной конструкции, механизм блокировки работает с помощью электромеханики или гидравлики.

Один из недостатков данной конструкции заключается в ее склонности к перегреву. По замыслу автопроизводителя, такое решение должно помочь передним колесам выехать из небольших сугробов на парковке. Однако даже пять минут застревания в снегу могут привести к перегреву муфты, что приведет к появлению соответствующего индикатора на приборной панели. Следовательно, водитель должен дать сцеплению остыть и даже может прибегнуть к помощи лопаты.

Конструкции на основе гидравлики отличаются повышенной надежностью и могут оставаться включенными в течение более длительного времени. Тем не менее, важно помнить, что эти компоненты требуют регулярной замены масла. Невыполнение этого требования может привести к вибрациям, перегреву или поломкам. Этот аспект становится особенно важным для подержанных внедорожников, поскольку многие владельцы старательно меняют смазку двигателя, но забывают о сцеплении. Поэтому, если вы планируете приобрести подержанный автомобиль с пробегом более 50 000 км, рекомендуется своевременно заменить масло в этом узле.

Кроссоверы, оснащенные автоматическими трансмиссиями с двумя сцеплениями, сталкиваются с особыми проблемами в зимний период. Интеллектуальный "робот", управляющий трансмиссией, обладает собственным защитным механизмом от перегрева. При обнаружении повышения температуры рабочей жидкости электроника подает сигнал на принудительное отключение дисков сцепления. Если в этот момент водитель окажется на крутом склоне, автомобиль покатится назад. Чтобы избежать непредсказуемых последствий, водитель должен быстро нажать на тормоз.

Наконец, наши люди воспринимают полноприводные кроссоверы как настоящие внедорожники. Стремясь повысить проходимость, владельцы часто оснащают их прочными внедорожными шинами. Однако необходимо отметить, что эти автомобили изначально не предназначены для таких целей. Следовательно, нагрузка на диски колес существенно возрастает, что может привести к пробуксовке. В таком случае для извлечения несчастного внедорожника из леса потребуется помощь трактора.

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КАКОЙ КРОССОВЕР и ВНЕДОРОЖНИК до МИЛЛИОНА ЛУЧШИЙ в СНЕГУ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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