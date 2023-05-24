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Новое ограничение для начинающих водителей в России

2:27
Авто

В целях повышения безопасности дорожного движения и пресечения безрассудного вождения среди начинающих водителей, Национальный автомобильный союз (НАС) призвал Министерство внутренних дел России ввести ограничения на управление мощными автомобилями.

Новое ограничение для начинающих водителей в России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Предлагается запретить начинающим водителям управлять автомобилями с мощностью двигателя более 150 лошадиных сил до получения стажа вождения не менее трех лет. Кроме того, среди общественности растет спрос на ужесточение наказания за вождение без действующих водительских прав, поскольку незначительные штрафы вряд ли удержат состоятельных молодых людей от демонстрации своих дорогих спортивных автомобилей.

В настоящее время вождение без действующих водительских прав в России влечет за собой штраф от 5 000 до 15 000 рублей в соответствии со статьей 12.7 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Однако в НАУ считают эти штрафы недостаточными для недавних выпускников автошкол, склонных к управлению мощными транспортными средствами. Поэтому Антон Шапарин, глава союза, предлагает ужесточить наказание для рецидивистов, попавшихся за рулем без прав.

В настоящее время лицам, попавшимся за рулем, несмотря на лишение прав, грозит штраф от 50 000 до 100 000 рублей, а также обязательные общественные работы продолжительностью от 150 до 200 часов. Шапарин считает, что обязательные общественные работы могут отпугнуть состоятельных молодых людей от вождения спортивных автомобилей.

В письме, направленном в Министерство внутренних дел, Шапарин подчеркнул тот факт, что значительное количество аварий с участием мощных автомобилей происходит по вине недавно получивших права молодых водителей, которые демонстрируют агрессивное поведение за рулем. Такие люди часто становятся виновниками аварий со смертельным исходом, что подтверждается статистикой, согласно которой почти треть всех дорожных происшествий происходит по вине начинающих автомобилистов. Кроме того, только 35 процентов учащихся автошкол сдают теоретический экзамен с первой попытки, причем в прошлом году этот показатель снизился на два процента.

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Крутящий момент, обороты и мощность двигателя. Простыми словами
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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