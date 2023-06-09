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Моторное масло: можно ли менять его частично

2:41
Авто

Тема частичной доливки масла вызывает беспокойство, особенно у тех, чьи двигатели демонстрируют чрезмерный расход. Расход масла может иметь как естественные причины, так и быть следствием серьезных проблем с двигателем. В последнем случае долив масла лишь продлевает страдания двигателя, не предотвращая неизбежного ремонта.

Моторное масло: можно ли менять его частично
Фото: https://i.siteapi.org/

Давайте теперь разберемся, действительно ли долив масла дает ощутимые преимущества. Свежее масло действительно пополняет запасы присадок и фрикционных соединений, но его действие недолговечно. Вновь введенные компоненты быстро теряются среди осадка, который скапливается в картере двигателя. Кроме того, щелочные свойства масла не позволяют полностью восстановить нормальный уровень.

Важно помнить, что картер двигателя работает как гравитационный фильтр. Более тяжелые отложения оседают на дно, образуя вещество, похожее на осадок. Этот осадок может быть легко взболтан, например, при резком ускорении, что приводит к резкому повышению концентрации загрязняющих веществ в масле.

Что касается масляного фильтра, то он не охватывает весь объем масла. Когда водитель эксплуатирует автомобиль на высоких оборотах, значительная часть смазки проходит через перепускной клапан фильтра, унося с собой все накопившиеся загрязнения.

Следовательно, грязь может попасть в подшипники, шейки коленчатого вала или даже в цепь ГРМ, сокращая срок службы этих жизненно важных компонентов и приводя к поломкам. Таким образом, рекомендуется проводить полную замену масла, а не частичную.

Тем не менее, есть энтузиасты, которые все еще предпочитают частичную замену масла. С помощью щупа они отбирают примерно один литр масла, заменяют фильтр, а затем доливают свежее масло до нужного уровня. Эта тщательная процедура проводится каждые 3 000 — 4 500 километров пробега, в отличие от одного раза в год или каждые 15 000 километров. Несмотря на похвальную тщательность, стоит отметить, что такой процесс требует дополнительных расходных материалов, что в конечном итоге повышает общую стоимость обслуживания. Другими словами, фактической экономии нет! Кроме того, важно учитывать, что вся накопившаяся грязь в картере сохраняется и смешивается со свежим маслом при каждой замене, что со временем приводит к накоплению проблем.

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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ МАСЛО НА 10 тыс км ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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