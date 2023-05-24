Россия столкнулась с потенциальным дефицитом бензина, поскольку власти рассматривают возможность запрета экспорта топлива

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Продолжающийся рост цен на бензин может привести к дефициту топлива в России. Эксперты связывают возможный дефицит топлива с решением правительства сократить субсидии для нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, страна может ввести запрет на экспорт бензина. По данным информационного агентства Reuters, такие меры помогли бы снизить стоимость топлива, которая в мае 2023 года достигла самого высокого уровня с февраля прошлого года.

Фото: https://miro.medium.com/

В прошлом месяце Министерство финансов предложило снизить налоги на топливо на 50% с июля 2023 года по июль 2024 года. Специалисты считают, что эта мера позволила бы экономить около 30 млрд рублей ежемесячно. Однако это решение заставит нефтеперерабатывающие заводы повысить оптовые цены, которые уже достигли рекордных уровней.

Стоимость топлива в России продолжает расти с начала прошлого месяца. Сегодня средняя оптовая цена на бензин марки АИ-92 достигла самого высокого уровня с осени 2021 года. Между тем, цена на топливо АИ-95 установила рекорд в мае, достигнув 60 436 рублей за тонну.

Ежемесячно на внутренний рынок отгружается около трех миллионов тонн топлива, а за рубеж экспортируется около 200 000 тонн. Африканские страны являются основным рынком для этого экспорта. В свете сложившейся ситуации правительство рассматривает возможность увеличения обязательной продажи бензина на товарной бирже.

В начале марта были выявлены регионы России с самым доступным бензином. Самые низкие цены на покупку топлива предложил Ямало-Ненецкий автономный округ.

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