Средняя стоимость подержанных российских автомобилей и популярные модели

Стала известна средняя стоимость подержанного российского автомобиля, причем большинство машин на рынке подержанных автомобилей — продукция "АвтоВАЗа", включая модели, давно снятые с производства. По данным аналитиков, текущая средняя цена составляет 400 000 рублей, сообщает "Российская газета". Причем с начала года наблюдается небольшой рост с 370 000 рублей.
Более четверти объявлений о продаже составляют автомобили, возраст которых превышает 20 лет.
Около 21 процента объявлений содержат автомобили в возрасте от 15 до 19 лет, а автомобили в возрасте от 10 до 14 лет составляют также 21 процент.
Относительно "молодые" автомобили, возрастом от трех до пяти лет, составляют 14 процентов рынка, а двухлетние — всего семь процентов.
В среднем возраст подержанных российских автомобилей составляет около 14 лет, а средний пробег — 134 000 километров.
Более половины объявлений, а именно 53 процента, предлагают автомобили по цене ниже 300 000 рублей.
Автомобили по цене от 300 000 до 500 000 рублей составляют 16 процентов, а автомобили по цене от 500 000 до 800 000 рублей — 15 процентов.
Кроме того, 15 процентов рынка составляют дорогие автомобили с ценой от 800 000 рублей до 1,5 миллиона рублей. Для сравнения, средняя цена нового российского автомобиля составляет около 1,2 миллиона рублей.
Наиболее часто на вторичном рынке встречаются автомобили снятых с производства моделей АвтоВАЗа, включая первое и второе поколения "Самары". Однако ситуация отличается для более современных автомобилей, так как в 2000-х годах на рынке наблюдался приток доступных иномарок.
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