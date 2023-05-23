Средняя стоимость подержанных российских автомобилей и популярные модели

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Стала известна средняя стоимость подержанного российского автомобиля, причем большинство машин на рынке подержанных автомобилей — продукция "АвтоВАЗа", включая модели, давно снятые с производства. По данным аналитиков, текущая средняя цена составляет 400 000 рублей, сообщает "Российская газета". Причем с начала года наблюдается небольшой рост с 370 000 рублей.

Фото: wikipedia.org

Возрастное распределение и доля рынка

Более четверти объявлений о продаже составляют автомобили, возраст которых превышает 20 лет.

Около 21 процента объявлений содержат автомобили в возрасте от 15 до 19 лет, а автомобили в возрасте от 10 до 14 лет составляют также 21 процент.

Относительно "молодые" автомобили, возрастом от трех до пяти лет, составляют 14 процентов рынка, а двухлетние — всего семь процентов.

В среднем возраст подержанных российских автомобилей составляет около 14 лет, а средний пробег — 134 000 километров.

Ценовые диапазоны и распределение рынка:

Более половины объявлений, а именно 53 процента, предлагают автомобили по цене ниже 300 000 рублей.

Автомобили по цене от 300 000 до 500 000 рублей составляют 16 процентов, а автомобили по цене от 500 000 до 800 000 рублей — 15 процентов.

Кроме того, 15 процентов рынка составляют дорогие автомобили с ценой от 800 000 рублей до 1,5 миллиона рублей. Для сравнения, средняя цена нового российского автомобиля составляет около 1,2 миллиона рублей.

Популярные модели на рынке подержанных автомобилей

Наиболее часто на вторичном рынке встречаются автомобили снятых с производства моделей АвтоВАЗа, включая первое и второе поколения "Самары". Однако ситуация отличается для более современных автомобилей, так как в 2000-х годах на рынке наблюдался приток доступных иномарок.

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