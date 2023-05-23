Опережая конкурентов: Dongfeng представляет в России конкурента Toyota Camry

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На российском автомобильном рынке скоро появится новый игрок, претендующий на внимание любителей седанов. Dongfeng, известная китайская автомобильная компания, представляет в России свое последнее предложение — Shine Max. При цене 2 990 000 рублей, эта модель в единственном варианте исполнения готова бросить вызов таким моделям, как Toyota Camry, Hyundai Sonata и Kia K5. Благодаря модульной платформе, многозвенной задней подвеске, бензиновому двигателю с турбонаддувом, роботизированной трансмиссии, полному светодиодному освещению и широкому спектру функций помощи водителю, Shine Max — это сила, с которой нужно считаться.

Фото: news.myseldon. com/ru/news/index/284461609

Уникальные особенности и технические характеристики

Впечатляющие размеры : С длиной, шириной и высотой 4797 мм, 1870 мм и 1475 мм соответственно, Shine Max демонстрирует властное присутствие на дороге. Его колесная база составляет 2770 мм, что делает его на 88 мм короче Toyota Camry, а разница между осями составляет 55 мм.

: С длиной, шириной и высотой 4797 мм, 1870 мм и 1475 мм соответственно, Shine Max демонстрирует властное присутствие на дороге. Его колесная база составляет 2770 мм, что делает его на 88 мм короче Toyota Camry, а разница между осями составляет 55 мм. Мощная производительность : Переднеприводный Dongfeng Shine Max оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, генерирующим впечатляющую мощность в 190 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. В паре с семиступенчатой коробкой передач Getrag с двойным сцеплением этот седан обеспечивает плавное и захватывающее вождение.

: Переднеприводный Dongfeng Shine Max оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, генерирующим впечатляющую мощность в 190 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. В паре с семиступенчатой коробкой передач Getrag с двойным сцеплением этот седан обеспечивает плавное и захватывающее вождение. Элегантный дизайн : Shine Max черпает вдохновение в своем китайском аналоге, Aeolus Yixuan Max, который продается в Китае с 2021 года. Однако российский рынок не получит предлагаемый в Китае вариант гибридной силовой установки с 163-сильным бензиновым двигателем и электромотором. Российская версия ориентирована исключительно на мощный 190-сильный двигатель.

: Shine Max черпает вдохновение в своем китайском аналоге, Aeolus Yixuan Max, который продается в Китае с 2021 года. Однако российский рынок не получит предлагаемый в Китае вариант гибридной силовой установки с 163-сильным бензиновым двигателем и электромотором. Российская версия ориентирована исключительно на мощный 190-сильный двигатель. Роскошный интерьер: Shine Max предлагает множество функций премиум-класса для повышения комфорта и удобства пассажиров. Интерьер может похвастаться 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, 10,25-дюймовым дисплеем мультимедиа, аудиосистемой Jamo с девятью динамиками, беспроводной зарядкой, кожаной обивкой, сиденьем водителя с функциями массажа и вентиляции, адаптивным круиз-контролем с возможностью полуавтономного вождения, климат-контролем, камерой заднего вида, бесключевым доступом, панорамным люком, фронтальными и боковыми подушками безопасности, передними и задними шторками безопасности и солнцезащитными козырьками для задних пассажиров.

Выдающаяся ценность для российских потребителей

В то время как Shine Max уже произвел фурор на своем домашнем рынке, начальная цена которого составляет 93 900 юаней (около 1 000 000 рублей), его премиальный вариант в России предлагается по цене 2 990 000 рублей. Несмотря на более высокий ценовой диапазон, Shine Max предлагает привлекательную комплектацию с замечательными характеристиками, передовыми функциями и элегантным дизайном. Теперь у российских любителей седанов появился новый интересный вариант, сочетающий в себе доступность и высокие технические характеристики.

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