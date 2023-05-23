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На авторынке в ХМАО вырос спрос на Toyota Camry по цене квартиры

0:48
Авто

Жители ХМАО шокированы ценами на новые автомобили в салонах. Например, стоимость Toyota Camry 2022 года выпуска в Нижневартовске составляет более пяти миллионов рублей. Пользователи Сети обвинили продавцов в жадности и отметили, что за такую цену можно купить трёхкомнатную квартиру в Сургуте.

На авторынке в ХМАО вырос спрос на Toyota Camry по цене квартиры
Фото: www.carbestplace. com/2021-toyota-camry-review-price-specs-features-and-photos/

По словам владельца сети магазинов EMEX Вячеслава Ситёва, стоимость на автомобили будет повышаться и дальше.

"Конечно, объём рынка по новым автомобилям упал, потому что цена повышена. Но это никого не останавливает. Люди, как покупали, так и покупают. Приходят и за наличку покупают", — рассказал он в беседе с muksun.fm.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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