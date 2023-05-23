Жители ХМАО шокированы ценами на новые автомобили в салонах. Например, стоимость Toyota Camry 2022 года выпуска в Нижневартовске составляет более пяти миллионов рублей. Пользователи Сети обвинили продавцов в жадности и отметили, что за такую цену можно купить трёхкомнатную квартиру в Сургуте.
По словам владельца сети магазинов EMEX Вячеслава Ситёва, стоимость на автомобили будет повышаться и дальше.
"Конечно, объём рынка по новым автомобилям упал, потому что цена повышена. Но это никого не останавливает. Люди, как покупали, так и покупают. Приходят и за наличку покупают", — рассказал он в беседе с muksun.fm.
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