У российских автолюбителей набирает популярность тонировка по-ирански

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"Иранская тонировка" представляет собой простую пленку, которая обеспечивает различную степень светопропускания — от 5%, 10% до 15%. Она крепится на окна с помощью присосок, представляя собой альтернативу громоздким шторам, обычно используемым в грузовиках. Эти тонированные шторки обычно устанавливаются на лобовое стекло и двери кабины.

Фото: www.drive2 /l/566859542965518696/

Интересно, что популярность этих рулонов вышла за пределы грузовиков и теперь востребована также владельцами фургонов и минивэнов. Это позволяет им опускать тонировку в ожидании загрузки груза или пассажиров и легко поднимать ее, когда они готовы к отъезду. Еще одним преимуществом "иранской тонировки" является ее удобство при парковке. В отличие от солнцезащитных козырьков на липучках, которые нужно доставать отдельно, рулон пленки всегда под рукой.

Растущий спрос на "иранскую тонировку" объясняется ее практичностью. Автомобилисты считают ее менее необходимой в зимний период, что еще больше повышает ее привлекательность.

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