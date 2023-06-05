Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жители Абазы в Хакасии встретили на улице лося
"Автопоток" назвал причину задержки выпуска Lada Vesta CNG
NBC News: британские власти признали, что нынешние поставки оружия не помогут ВСУ победить Россию
Чем подкормить огурцы для плодоношения
Генерал Ходжес заявил о неспособности НАТО сдерживать Россию
Вестминстерский университет перечислил пять вещей, которые улучшат качество секса
Губернатор Русских: врачи борются за жизни 19 отравившихся сидром жителей Ульяновской области
Потерявшая мужа Диана Гурцкая довела до слёз судей музыкального шоу "Две звезды"
В отелях Турции не считают нужным расселять по разным гостиницам туристов из России и Украины

Главные ошибки при покупке прицепов для автомобиля

4:29
Авто

Одна из распространенных ошибок, которую совершают люди при покупке своего первого прицепа, — это выбор наименее дорогого варианта. Логика такого решения понятна: нечастое использование для перевозки грузов может привести к соблазну сэкономить деньги за счет выбора менее прочной конструкции. Однако такой подход может привести к последующим проблемам. Даже после нескольких поездок в течение 2-3 лет базовый прицеп может начать вызывать проблемы.

Главные ошибки при покупке прицепов для автомобиля
Фото: mavink. com/explore/2-Box-Trailers

Таким образом, при наличии финансовых ограничений разумнее будет рассмотреть вариант подержанного оборудования, а не выбирать самый доступный новый прицеп. Однако при выборе подержанного прицепа жизненно важным аспектом является тщательная проверка документов и идентификационных номеров. К сожалению, идентификационный номер транспортного средства (VIN) часто становится нечитаемым из-за коррозии, особенно если прицеп хранился в неотапливаемом и плохо проветриваемом гараже.

Что касается конструкции, то среднему водителю целесообразно рассматривать прицепы весом до 750 килограммов, которые можно использовать с "легковыми" водительскими правами категории B. Однако приобретение тяжелого прицепа — это уже совсем другой сценарий! Тем не менее, при выборе "легких" моделей могут возникнуть проблемы, поскольку будущий владелец должен выбрать систему подвески, конструкцию дышла и различные другие факторы.

Традиционно производители прицепов широко применяют простейшую систему подвески на резиновых ремнях. Несмотря на свою экономичность, она не выдерживает перегрузок. Чтобы продлить срок службы торсионной системы, рекомендуется загружать прицеп примерно на 10-15% меньше, чем указано в спецификации производителя. Кроме того, такие прицепы плохо работают на неровных поверхностях, что в народе называют "козлением".

Следовательно, предпочтительнее выбрать рессорную подвеску. Тем не менее, вместо многолистовой конструкции рекомендуется выбрать однолистовое шасси с основным листом от фургона Газель. Что касается ступиц колес, то отечественные варианты, например, от автомобиля ВАЗ-8, превосходят зарубежные. Ступичные подшипники ВАЗ-8 отличаются долговечностью, особенно если производитель прицепа установил более прочную версию от передней подвески автомобиля "Лада".

Еще одним важным моментом является выбор конструкции дышла. Традиционные автолюбители могут рекомендовать V-образное дышло, считая, что оно обладает повышенной жесткостью и надежностью. Однако это представление неверно. В действительности I-образная конструкция не менее прочна и надежна, но при этом обеспечивает повышенную маневренность, поскольку прицеп можно сложить почти полностью, не боясь повредить задний бампер буксирующего автомобиля.

Кроме того, распространенное заблуждение советует отдавать предпочтение одноосным моделям, полагая, что ими легче маневрировать. Однако на практике двухосный вариант обеспечивает большую устойчивость на высоких скоростях и облегчает выполнение сложных маневров. Кроме того, он обеспечивает более предсказуемый опыт для начинающих операторов прицепов. Цена двухосного прицепа будет примерно на 40% выше, чем у его одноосного аналога.

Хотя тент, фурнитура, электрическая система и освещение считаются второстепенными элементами, удобство использования существенно зависит от этих деталей. Очень важно, чтобы розетка функционировала, лампы освещали, а замки надежно фиксировались. Поэтому многие люди готовы вкладывать дополнительные средства в светодиодные лампы, импортную фурнитуру и алюминиевые серванты, поскольку они обеспечивают улучшенную эстетику и долговечность, хотя и с заметным увеличением стоимости.

Тем не менее, основным элементом, заслуживающим самого пристального внимания, несомненно, является каркас. Выбирайте каркас из толстого металла, покрытый слоем "горячей оцинковки". В таких случаях поверхность получается "пестрой", напоминающей советские оцинкованные ведра.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Какой Выбрать Прицеп Для Легкового Автомобиля
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Пять продуктов спасут от тромбоза

Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.

Врач Сунни Патель назвал пять продуктов для снижения риска образования тромбов
"РВ": украинские подразделения пошли в наступление на Запорожском участке линии соприкосновения
ВСУ пошли в атаку на Запорожском участке линии соприкосновения
Минус семь кг: Уберите эти два продукта из своей жизни, чтобы похудеть
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
Украинские беженцы захватили польский город
Украинские беженцы захватили польский город
Последние материалы
Юкка: уход и полив в домашних условиях
Генерал Ходжес заявил о неспособности НАТО сдерживать Россию
Губернатор Русских: врачи борются за жизни 19 отравившихся сидром жителей Ульяновской области
Вестминстерский университет перечислил пять вещей, которые улучшат качество секса
Потерявшая мужа Диана Гурцкая довела до слёз судей музыкального шоу "Две звезды"
В отелях Турции не считают нужным расселять по разным гостиницам туристов из России и Украины
В Москве задержали пятерых человек, которые помогали украинским телефонным мошенникам
Ксения Собчак рассказала, как Владимир Соловьёв упрашивал её прийти на своё шоу
ВЗГЛЯД: эксперты назвали основные направления ударов ВСУ в ходе наступления
Представитель НАТО Лунгеску: альянс удвоил военное присутствие в Восточной Европе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников