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Почему при использовании дальнего света может навсегда отключиться ближний

3:27
Авто

Когда солнце садится и начинается замысловатый танец автомобильных огней, водители включают ближний свет фар с помощью рычага на рулевой колонке. При необходимости они могут переключиться на дальний свет. Когда фары появляются на встречной полосе, переход от дальнего света к ближнему происходит в обратной последовательности.

Почему при использовании дальнего света может навсегда отключиться ближний
Фото: архив

Однако иногда возникают ситуации, когда ближний свет упорно отказывается включаться после переключения с дальнего. Это затруднение становится особенно неприятным в темноте. Поэтому при обнаружении неисправности необходимо немедленно обратиться за помощью. Но с чего начать поиск неисправности и действительно ли существует связь между дальним и ближним светом?

Давайте представим сценарий, в котором неисправность ближнего света проявляется только в одной фаре. Как правило, причина кроется в самой лампе, которая, возможно, поддалась влиянию времени и перегорела. Заменив отслужившую лампу на свежую, водитель может без труда устранить проблему. Естественно, во время замены лампочки следует проверить контактную группу на наличие признаков окисления, поскольку это печально известное явление также может привести к перегоранию лампочки. Если на контактах обнаружены следы окисления, необходимо очистить их и помазать специализированным составом.

Другим возможным виновником безвременной кончины одиночной лампы ближнего света может быть блок предохранителей или сам предохранитель. Если лампочка оживает при маневрировании блоком, значит, где-то затаилось слабое соединение, жаждущее разрешения. В случае перегоревшего предохранителя логичным действием будет его замена.

Но что делать, если обе фары ближнего света не могут украсить дорогу своим сиянием?

Одним из потенциальных виновников может быть сам переключатель рулевой колонки. С течением времени провода могли перегрызться, или возникли проблемы с контактами, что привело к их оплавлению. При таком неблагоприятном развитии событий замена переключателя в рулевой колонке является наиболее вероятным способом устранения неисправности.

Многие водители часто используют фары ближнего света в качестве дневных ходовых огней (ДХО), непроизвольно ускоряя процесс выхода из строя их ламповых собратьев. Поэтому нередки случаи, когда эти лампы одна за другой подвергаются разрушительному воздействию времени.

В теплые объятия летнего сезона многие владельцы автомобилей отправляются в путешествия по живописным проселочным дорогам, ища утешения в местах отдыха, на дачах или просто выбирая живописный маршрут. Как следствие, нити накаливания в лампах испытывают значительные нагрузки из-за постоянных вибраций, что иногда приводит к их одновременному разрушению.

По мере изучения вопроса мы сталкиваемся с множеством причин, по которым ближний свет может потерять свой блеск, в то время как дальний свет остается непоколебимым. Тем не менее, важно отметить, что не существует прямой взаимозависимости между ближним и дальним светом. Таким образом, поиски черной кошки в темной комнате, особенно если она там не обитает, будут бесполезным занятием.

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Где включается дальний свет фар автомобиля.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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