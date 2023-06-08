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Зачем водители открывают окна и включают кондиционер в жару

2:58
Авто

Когда речь идет о жаркой погоде, водители используют различные способы, чтобы обеспечить комфортную температуру в автомобиле. Хотя большинство людей предпочитает удобство встроенного кондиционера, есть и те, кто применяет более естественный подход, открывая окна автомобиля во время движения. Они намеренно избегают полагаться на систему кондиционирования воздуха в автомобиле и используют старомодный метод "проветривания".

Зачем водители открывают окна и включают кондиционер в жару
Фото: https://soymotor.com/

Они считают, что кондиционер "сушит воздух", вызывая неприятные ощущения в горле. И, наоборот, воздух, поступающий через открытые окна, не оказывает такого воздействия и исключает риск простуды. Однако следует признать, что при палящей температуре около 30 градусов Цельсия дуновение наружного воздуха не обеспечивает значительного охлаждения.

Поэтому находчивые автовладельцы придумали способ борьбы с сухостью, вызываемой кондиционером, и эффективного охлаждения салона автомобиля во время летней жары. Они объединяют преимущества открытых окон и кондиционера, используя определенную конфигурацию. Прохладный воздух направляется исключительно на ноги, создавая своего рода освежающую "ванну" ниже уровня открытых окон. Эта область заполняется более плотным холодным воздухом из кондиционера.

Над этим освежающим слоем циркулирует теплый воздух, поступающий через открытые окна. В этом случае пассажиры автомобиля могут вдыхать этот бодрящий воздух, наслаждаясь прохладой, обеспечиваемой кондиционером.

Некоторые люди, заботящиеся об окружающей среде, могут возразить, что открытые окна увеличивают аэродинамическое сопротивление автомобиля, что приводит к повышенному расходу топлива. Интересно, что то же самое относится и к работе одного только кондиционера. Следовательно, расход топлива увеличивается "вдвое". Тем не менее, кто в России обращает внимание на такие мелочи, когда температура превышает 30ºC?

Более того, кого волнует увеличение расхода топлива всего на 0,5 литра на 100 км пути, если речь идет об обеспечении личного комфорта? Кроме того, стоит отметить, что такой режим работы автомобильного кондиционера оказывает минимальное влияние на его долговечность. Независимо от того, открыты или закрыты окна, кондиционер работает непрерывно во время движения автомобиля. Это связано с тем, что поступающий наружный воздух постоянно проходит через систему вентиляции автомобиля, требуя охлаждения независимо от его происхождения. Таким образом, опущенные окна и включенный кондиционер в жаркую погоду оказываются для автовладельцев оправданным методом достижения личного комфорта.

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Как ездить на машине в жару?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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