Будущее российского автомобильного рынка: россияне делятся своим видением

2:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский автомобильный рынок претерпевает значительные изменения: китайские бренды набирают популярность, а отечественные производители используют открывающиеся возможности. Однако большинство россиян по-прежнему скептически относятся к доминированию Китая в будущем российской автомобильной промышленности.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ходе недавнего опроса, проведенного компанией Calltouch, платформой маркетинговой аналитики, 34,1% респондентов заметили увеличение количества китайских автомобилей и рост цен на них. Тем не менее, только 12,8% опрошенных верят в неизбежную монополию Китая на российском автомобильном рынке. Вместо этого отечественные бренды активно заполняют пустоту, оставленную китайскими производителями, что отметили 22,5% респондентов.

Взгляды российских потребителей на будущее автомобильного рынка

Примерно 20% участников опроса считают, что в ближайшем будущем многим автовладельцам придется пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Около 15% проявляют интерес к любым новым брендам, появляющимся на сокращающемся рынке, а 13,9% хотят узнать больше о потенциальном возвращении знакомых брендов, поскольку с сомнением относятся к новичкам. Кроме того, около 7,8% ожидают увеличения параллельного импорта.

Информационный пробел: препятствие для покупки автомобиля

Однако значительная часть потребителей не располагает необходимой информацией для совершения осознанных покупок автомобилей. 22% респондентов указывают на недостаточную информацию о ценах на запчасти, а 12,5% выражают обеспокоенность по поводу их наличия. Кроме того, потенциальные покупатели недовольны невозможностью провести тест-драйв новых моделей. 18% респондентов хотели бы узнать больше о китайских моделях автомобилей.

Поиск ответов из нескольких источников

Россияне стараются найти ответы на вопросы, связанные с автомобилями, обращаясь к различным источникам. Около 35,7% респондентов предпочитают искать информацию самостоятельно из разных источников. 22,9% полагаются на новостные онлайн-платформы, а 21% обращаются к блогам и сайтам сравнения автомобилей. Кроме того, 19% доверяют рекомендациям знакомых. Дилерские центры и реклама набрали 18,6% и 17,1% голосов соответственно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В РФ ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ! НА АВТОРЫНКЕ НАСТУПИТ НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В 2023 ГОДУ! НОВЫЕ БРЕНДЫ И СНИЖЕНИЕ ЦЕН!