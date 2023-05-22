Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пушков: НАТО разлетится на куски, если примет в свои ряды Украину
Актёр Пашутин раскритиковал певицу Лайму Вайкуле за поддержку сноса памятников военнослужащим СССР
RT: российские военные создали ловушку для диверсантов ВСУ в Белгородской области
2024 GMC Canyon AT4X AEV на 35-дюймовых шинах
Продажа российских активов Continental компании S8 Capital
Razon: президент Бразилии отказался здороваться с Зеленским на саммите G7
Иван Ургант опроверг слухи о том, что он спонсирует ВСУ
Рост сумм автокредитов в России устанавливает новые рекорды на фоне растущих просрочек
Более 10 лет исследований ушло на создание Rolls-Royce Spectre EV

Кроссовер Hongqi HS5 обновит автоматическую трансмиссию в преддверии дебюта в России

3:07
Авто

Кроссовер Hongqi HS5 претерпел значительные обновления, включая переход с роботизированной трансмиссии на автоматическую, в преддверии своего дебюта в России. Модель 2023 года этого автомобиля премиум-класса отличается обновленным внешним дизайном, модернизированным интерьером и усовершенствованными технологиями. При стартовой цене не менее 183 800 юаней (эквивалент 2,1 миллиона рублей), 4,8-метровый HS5 доступен в Китае в пяти различных комплектациях, причем полноприводные версии начинаются от 213 800 юаней (2,45 миллиона рублей). Hongqi HS5 должен прибыть в Россию в конце мая.

Кроссовер Hongqi HS5 обновит автоматическую трансмиссию в преддверии дебюта в России
Фото: www.pinterest. com/pin/714594665866940950/

Обновленный дизайн и внешние характеристики

Обновленный Hongqi HS5 легко узнать по характерной эмблеме "красного флага" на капоте, увеличенной хромированной радиаторной решетке, задним фонарям, соединенным светодиодной лентой, и смелому дизайну выхлопной трубы. Ключевые изменения в интерьере включают в себя измененную конфигурацию центральной консоли и замену сенсорной панели климат-контроля на систему с тремя ручками.

Модернизированные трансмиссия и силовой агрегат

Технические характеристики Hongqi HS5 также были улучшены. Предыдущая 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия с предварительным отбором была заменена на обычную 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию с гидродинамическим гидротрансформатором. Кроме того, 2,0-литровый бензиновый двигатель подвергся усовершенствованию, в результате чего мощность увеличилась на 27 лошадиных сил, доведя общую мощность до 252 лошадиных сил, а крутящий момент вырос на 40 Нм до 380 Нм. Базовая модель оснащена передним приводом, но есть варианты с муфтой подключения задней оси для возможности полного привода.

Первоначальная доступность и российский дебют

Согласно сертификационным документам, начальный этап продаж в России будет сосредоточен на дорестайлинговых моделях Hongqi HS5, оснащенных полным приводом, роботизированной трансмиссией и 218-сильным (340 Нм) бензиновым двигателем. Ожидается, что поставки начнутся в мае, а до местного дебюта останется всего десять дней.

Перспективы на будущее и местное производство

Со временем автомобили Hongqi будут собираться не только в России, но и в соседней Беларуси, что повышает шансы увидеть обновленный HS5 в нашей стране. Даже топовая версия кроссовера стоит в Китае 249 800 юаней (2,85 млн рублей), что подчеркивает его премиальное позиционирование и привлекательность для взыскательных покупателей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Обзор HONGQI HS5 или MAZDA CX-5 на максималках
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва

Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.

MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ
Кардиолог раскрыла пять продуктов, которые сама ест каждый день
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Историю самого необычного маньяка России рассказал ветеран МУР
Байден выдумал цифру потерь ВС РФ в Артёмовске
Байден выдумал цифру потерь ВС РФ в Артёмовске
Последние материалы
Реальная и информационная атаки ВСУ в Белгородской области захлебнулись
Актёр Пашутин раскритиковал певицу Лайму Вайкуле за поддержку сноса памятников военнослужащим СССР
RT: российские военные создали ловушку для диверсантов ВСУ в Белгородской области
2024 GMC Canyon AT4X AEV на 35-дюймовых шинах
Продажа российских активов Continental компании S8 Capital
Razon: президент Бразилии отказался здороваться с Зеленским на саммите G7
Иван Ургант опроверг слухи о том, что он спонсирует ВСУ
Рост сумм автокредитов в России устанавливает новые рекорды на фоне растущих просрочек
Кроссовер Hongqi HS5 обновит автоматическую трансмиссию в преддверии дебюта в России
Более 10 лет исследований ушло на создание Rolls-Royce Spectre EV
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников