Кроссовер Hongqi HS5 обновит автоматическую трансмиссию в преддверии дебюта в России

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Кроссовер Hongqi HS5 претерпел значительные обновления, включая переход с роботизированной трансмиссии на автоматическую, в преддверии своего дебюта в России. Модель 2023 года этого автомобиля премиум-класса отличается обновленным внешним дизайном, модернизированным интерьером и усовершенствованными технологиями. При стартовой цене не менее 183 800 юаней (эквивалент 2,1 миллиона рублей), 4,8-метровый HS5 доступен в Китае в пяти различных комплектациях, причем полноприводные версии начинаются от 213 800 юаней (2,45 миллиона рублей). Hongqi HS5 должен прибыть в Россию в конце мая.

Фото: www.pinterest. com/pin/714594665866940950/

Обновленный дизайн и внешние характеристики

Обновленный Hongqi HS5 легко узнать по характерной эмблеме "красного флага" на капоте, увеличенной хромированной радиаторной решетке, задним фонарям, соединенным светодиодной лентой, и смелому дизайну выхлопной трубы. Ключевые изменения в интерьере включают в себя измененную конфигурацию центральной консоли и замену сенсорной панели климат-контроля на систему с тремя ручками.

Модернизированные трансмиссия и силовой агрегат

Технические характеристики Hongqi HS5 также были улучшены. Предыдущая 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия с предварительным отбором была заменена на обычную 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию с гидродинамическим гидротрансформатором. Кроме того, 2,0-литровый бензиновый двигатель подвергся усовершенствованию, в результате чего мощность увеличилась на 27 лошадиных сил, доведя общую мощность до 252 лошадиных сил, а крутящий момент вырос на 40 Нм до 380 Нм. Базовая модель оснащена передним приводом, но есть варианты с муфтой подключения задней оси для возможности полного привода.

Первоначальная доступность и российский дебют

Согласно сертификационным документам, начальный этап продаж в России будет сосредоточен на дорестайлинговых моделях Hongqi HS5, оснащенных полным приводом, роботизированной трансмиссией и 218-сильным (340 Нм) бензиновым двигателем. Ожидается, что поставки начнутся в мае, а до местного дебюта останется всего десять дней.

Перспективы на будущее и местное производство

Со временем автомобили Hongqi будут собираться не только в России, но и в соседней Беларуси, что повышает шансы увидеть обновленный HS5 в нашей стране. Даже топовая версия кроссовера стоит в Китае 249 800 юаней (2,85 млн рублей), что подчеркивает его премиальное позиционирование и привлекательность для взыскательных покупателей.

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Обзор HONGQI HS5 или MAZDA CX-5 на максималках