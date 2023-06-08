Состояние двигателя: как определить при помощи отработанного масла

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Изучение отработанного масла вашего двигателя может дать ценную информацию о его состоянии. Однако визуальный осмотр масла не даст много информации, за исключением случайного присутствия металлических осколков, указывающих на значительный износ двигателя. Такие случаи хоть и нечасты, но служат признаками. Чтобы получить точный диагноз стального "сердца" вашего двигателя, "жидкость" необходимо подвергнуть лабораторному анализу. Эта процедура особенно актуальна для подержанных автомобилей, так как их силовые агрегаты требуют особого внимания.

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Как правило, такой анализ стоит от 2 000 до 5 000 рублей. Тем не менее крупные производители масел проводят и бесплатные тесты, позволяющие оценить характеристики собственной продукции и продукции конкурентов в реальных условиях эксплуатации.

Кстати, такие лаборатории есть в разных городах России, что обеспечивает доступность этой услуги для каждого автовладельца. Экспертиза обычно занимает около пяти дней, в течение которых специалисты оценивают наличие различных загрязнений, уровень окисления, показатели износа и другие параметры в отработанном масле.

В результате автовладелец получает исчерпывающий отчет, требующий точной интерпретации. Например, наличие кремния свидетельствует о загрязнении, но необходимо учитывать уровень загрязнения. Допустимый диапазон составляет 5 мг/кг. Если значение превышает 10, это указывает на то, что грязь проникает в масло через систему впуска. Проще говоря, водитель мог пойти на компромисс, пренебрегая воздушным фильтром или неправильно его установив, что привело к утечке воздуха.

Температура замерзания — еще один важнейший фактор. Она служит отличным индикатором, особенно для всесезонных смазочных материалов, таких как 5W30, поскольку определяет, когда масло превращается в гелеобразную субстанцию при температуре до -40 градусов.

Идем дальше. Содержание таких компонентов, как медь, железо, олово, свинец или алюминий, в идеале должно быть минимальным, поскольку они свидетельствуют об износе. В идеале в соответствующих колонках должны отображаться нулевые значения. Повышенные показатели указывают на проблемы с двигателем, например, проблемы в блоке цилиндр-поршень.

В масле не должна присутствовать вода, так как эмульсия воды и смазочного материала приводит к сокращению срока службы двигателя. Как правило, значительное количество влаги в масле наблюдается только в тех автомобилях, которые были погружены в воду. Таким образом, при работе с такими автомобилями следует соблюдать осторожность.

Наконец, существует параметр, известный как "окисление". Его нормальное значение колеблется между 13 и 15 единицами. Однако если он достигает 25, то смазка значительно ухудшилась. Следовательно, рекомендуется сократить интервал между последующими заменами масла.

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