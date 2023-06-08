Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-косметолог Аюпова проинформировала граждан РФ о том, как без анализов узнать о повышенном сахаре в крови
Ученые назвали продукты, которые снижают холестерин
Фигуристы Евгения Медведева и Дмитрий Чигирёв перестали скрывать свой роман
Первый военнопленный, захваченный группой "Восток" в Запорожской области, рассказал о "контрнаступе" ВСУ
The Daily Reckoning: экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что США совершили большую глупость с золотом РФ
"Страна": депутаты Рады возмущаются, что их вынуждают отчислять часть зарплаты в фонд ВСУ
National Interest: РФ и НАТО могут превратить Украину в "новый Уругвай"
Бывший премьер Италии Драги предупредил о катастрофе для Евросоюза в случае поражения Украины
Биржевой эксперт: рубль удерживает свои позиции

Состояние двигателя: как определить при помощи отработанного масла

3:20
Авто

Изучение отработанного масла вашего двигателя может дать ценную информацию о его состоянии. Однако визуальный осмотр масла не даст много информации, за исключением случайного присутствия металлических осколков, указывающих на значительный износ двигателя. Такие случаи хоть и нечасты, но служат признаками. Чтобы получить точный диагноз стального "сердца" вашего двигателя, "жидкость" необходимо подвергнуть лабораторному анализу. Эта процедура особенно актуальна для подержанных автомобилей, так как их силовые агрегаты требуют особого внимания.

Состояние двигателя: как определить при помощи отработанного масла
Фото: https://media.image.infoseek.co.jp/

Как правило, такой анализ стоит от 2 000 до 5 000 рублей. Тем не менее крупные производители масел проводят и бесплатные тесты, позволяющие оценить характеристики собственной продукции и продукции конкурентов в реальных условиях эксплуатации.

Кстати, такие лаборатории есть в разных городах России, что обеспечивает доступность этой услуги для каждого автовладельца. Экспертиза обычно занимает около пяти дней, в течение которых специалисты оценивают наличие различных загрязнений, уровень окисления, показатели износа и другие параметры в отработанном масле.

В результате автовладелец получает исчерпывающий отчет, требующий точной интерпретации. Например, наличие кремния свидетельствует о загрязнении, но необходимо учитывать уровень загрязнения. Допустимый диапазон составляет 5 мг/кг. Если значение превышает 10, это указывает на то, что грязь проникает в масло через систему впуска. Проще говоря, водитель мог пойти на компромисс, пренебрегая воздушным фильтром или неправильно его установив, что привело к утечке воздуха.

Температура замерзания — еще один важнейший фактор. Она служит отличным индикатором, особенно для всесезонных смазочных материалов, таких как 5W30, поскольку определяет, когда масло превращается в гелеобразную субстанцию при температуре до -40 градусов.

Идем дальше. Содержание таких компонентов, как медь, железо, олово, свинец или алюминий, в идеале должно быть минимальным, поскольку они свидетельствуют об износе. В идеале в соответствующих колонках должны отображаться нулевые значения. Повышенные показатели указывают на проблемы с двигателем, например, проблемы в блоке цилиндр-поршень.

В масле не должна присутствовать вода, так как эмульсия воды и смазочного материала приводит к сокращению срока службы двигателя. Как правило, значительное количество влаги в масле наблюдается только в тех автомобилях, которые были погружены в воду. Таким образом, при работе с такими автомобилями следует соблюдать осторожность.

Наконец, существует параметр, известный как "окисление". Его нормальное значение колеблется между 13 и 15 единицами. Однако если он достигает 25, то смазка значительно ухудшилась. Следовательно, рекомендуется сократить интервал между последующими заменами масла.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куда деть отработавшее масло? ОТВЕТ ЗДЕСЬ...
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
АЕБ: популярные бренды не продали ни одного автомобиля в мае 2023 года
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Главную опасность секретного оборудования ВСУ назвал эксперт
Отдыха в Турции "за копейки" больше не будет, заявила россиянка
Отдыха в Турции "за копейки" больше не будет, заявила россиянка
Последние материалы
Рэп-певица Альбина Сафарова погибла в результате ДТП с мотоциклом в Казани
Граждане России могут оплачивать алименты не только деньгами
Пушилин сообщил о серьёзной активизации ВСУ на Угледарском направлении
В Москве заявили, что ввод военных НАТО на Украину приведёт к войне с Россией
Россия на грани войны с Польшей и Прибалтикой
Ежи: зачем их надо разводить на садовом участке
Parlamentní listy: в Чехии раскрыли правду о контрнаступлении Украины и ожиданиях Запада
Ведущие горные курорты России, Казахстана и Узбекистана договорились о создании Евразийского альянса горных курортов
Состояние двигателя: как определить при помощи отработанного масла
Евростат: Еврозона официально вошла в рецессию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников