Нужно ли прогревать двигатель и как это делать правильно

4:09 Your browser does not support the audio element. Авто

За последнее десятилетие правила эксплуатации автомобилей с двигателем внутреннего сгорания претерпели значительные изменения. Уроки, которые нам настойчиво преподавали, такие как пропуск процесса прогрева, пренебрежение проверкой масла и игнорирование контроля давления в шинах благодаря современным датчикам, оказались оторванными от реальности. По сути, преобладало мнение, что для начала движения достаточно вставить ключ в замок зажигания.

Фото: tredin. com.tr/365nk.asp?gj=nl&hl=nl&shop=odo+car+dashboard&xi=12&xc=25&pl=&pr=24.99&you=0

Естественно, такой подход был обусловлен скорее рекламным мастерством, чем логическим мышлением — до сих пор. То же самое можно сказать и о заводских гарантиях, от которых даже такие уважаемые бренды, как Mercedes-Benz, просто отмахнулись. С этого момента тем, кто оказался в мутной воде, придется самостоятельно искать пути спасения, а это значит, что мы должны помнить проверенные истины прошлого.

Удобно расположенный на приборной панели указатель температуры охлаждающей жидкости служит наглядным индикатором для водителя, показывая готовность двигателя к тяжелым нагрузкам в определенные моменты. Однако пресловутые законы физики, от которых никому не уйти, диктуют, что металл при нагревании расширяется. Достижение необходимых зазоров в компонентах двигателя в определенный момент становится решающим. Только тогда можно уверенно нажать на педаль газа.

Нет необходимости ждать, пока указатель температуры достигнет статического положения. Как только он отсоединится и достигнет нижней отметки на шкале, можно начинать плавное движение. К моменту выезда из помещения автомобиль полностью прогреется и войдет в рабочий ритм. Однако бывают и исключения. В некоторых случаях двигатель может не достичь необходимой температуры из-за таких факторов, как холодная погода, неисправности и случайные аварии. Что происходит в таких случаях?

Термостат, простой механический клапан, ожидает, пока температура охлаждающей жидкости достигнет желаемой отметки, прежде чем перенаправить поток жидкости из меньшего контура охлаждения в больший. К счастью, из-за отсутствия карбюраторов электроника заставляет двигатель поддерживать более высокие обороты, пока этот момент не наступит. Ведь двигатель еще прогревается, а зазоры еще не соответствуют заводским спецификациям. Даже в классические "Жигули" встроены датчики, сигнализирующие о том, что двигатель еще не достиг необходимого состояния. Каковы же последствия длительной езды в таких условиях?

Во-первых, водителя может ожидать непомерный расход топлива. Во время прогрева двигатель расходует значительно больше топлива по сравнению с обычными условиями эксплуатации.

Во-вторых, отопитель будет обеспечивать лишь слабо теплый воздух.

И, в-третьих, двигатель испытывает значительное увеличение нагрузки.

При слишком сильном нажатии на педаль газа можно ожидать повышенного износа различных компонентов, от ремней до поршней и цилиндров. Почему это происходит? Прежде всего необходимо проверить термостат. Этот клапан регулирует поток охлаждающей жидкости в радиатор. Следовательно, если шланги горячие, а радиатор остается холодным, это смертный приговор.

Сняв его, можно диагностировать состояние всей системы. Например, если внутри накопились ржавчина и отложения, то под угрозой и экономия, и охлаждающая жидкость. Однако не только охлаждающая жидкость влияет на температуру двигателя, но и моторное масло. Более того, внешние погодные условия также играют свою роль. Сильный холод и сильный ветер могут мгновенно охладить радиатор, через который проходит антифриз. Помните бесчисленные шутки про размещение картона перед решеткой радиатора? Так вот, это не просто так.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.