Почему система ABS опасна в поддержанных автомобилях

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При покупке подержанного автомобиля необходимо помнить, что продавцы могут скрывать проблемы с ABS. Они используют сканер для устранения ошибок, а впоследствии, при смене владельца, проблема всплывает вновь. Следовательно, обязательная диагностика становится насущной необходимостью, поскольку замена блока системы может существенно ударить по финансам покупателя. Более того, ремонт, как правило, влечет за собой значительные расходы.

Фото: https://www.carsomesg.com/

Еще один важный аспект связан с тем, что после устранения ошибок тормозная система может выглядеть работоспособной, но электронные исправления остаются неустраненными. Поэтому перед покупкой "железного коня" разумно оценить этот аспект: оценить способность к ускорению и резкому торможению. В идеале одно колесо должно стоять на асфальте, а другое — на гравии. Это позволит быстрее оценить функциональность ABS.

Работу системы можно определить по характерному щелкающему звуку. На педали также могут ощущаться вибрации. Если автомобиль отклоняется в сторону или колеса блокируются, это свидетельствует о неправильной работе электронного помощника.

Кроме того, существенное влияние оказывает конструкция блока ABS. В старых автомобилях антиблокировочная тормозная система состоит из пассивного датчика и зубчатого венца, известного как "шестерня" на приводном валу. Постоянное воздействие грязи ослабляет сигнал датчика, что приводит к различным сбоям.

Например, при скорости около 20 км/ч система может сработать при торможении, что может привести к столкновению с задним ходом, если человек проявит самонадеянность. Поэтому необходима регулярная очистка зубчатых колец. Кроме того, они подвержены ржавчине и даже поломке, что приводит к вибрации рулевого колеса — нежелательное обстоятельство для датчиков системы, приводящее к появлению сообщений об ошибках.

Подводя итог, можно сказать, что перед окончательной покупкой автомобиля обязательно нужно поднять его на подъемник для осмотра. Обратите пристальное внимание на состояние зубчатых колес и соединений проводов. Отсутствие потертостей или повреждений крайне важно для предотвращения возможного короткого замыкания. Кстати, наиболее часто ржавчина появляется в соединениях с массой кузова, что часто приводит к неисправностям ABS.

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