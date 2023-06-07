Двухтактное масло: как возникла идея заливать его в бензобак

В поисках оптимального и доступного решения для поддержания своих заветных "Жигулей" в первозданном состоянии, российские водители давно придерживаются мнения, что смазка двигателя — это беспроигрышный вариант. Они понимают важность смазки топливного насоса, защиты его от ржавчины и перегрева, а также защиты топливного бака от неумолимой коррозии. Бесчисленные компоненты топливной системы требуют такого тщательного ухода.
Тем не менее, сколько бы лет ни прослужил российский автомобиль, дым, выходящий из его выхлопной трубы, так и не приобретает голубой оттенок. Масло сгорает, требуя постоянного пополнения. И так происходит везде, даже в топливном баке, если только масло выбрано с умом.
Так, в России родилась легенда, восхваляющая мистическую силу двухтактной смазки, которую необходимо смешивать с топливом. Эта легенда прочно укоренилась в русском повествовании.
Справедливости ради следует отметить, что за этой практикой есть определенный резон. Почти каждый человек хоть раз сталкивался с двухтактными двигателями внутреннего сгорания. Даже те, кто в юности не пересекался с советским мотоциклом, в зрелом возрасте, несомненно, имели дело с мотокосой или бензопилой.
Поскольку даже современные двигатели не прочь составить компанию таким топливно-смазочным смесям, считается, что и автомобили могут извлечь из этого большую пользу. Как говорится, "легче сказать, чем сделать": двухтактное масло попадает в топливный бак, автомобиль оживает и ревет. Конечно, это чисто эффект плацебо. Однако следует помнить об одной важной оговорке.
Вопреки распространенному мнению, не русские изначально прибегли к заливке двухтактного масла в свои автомобили. Интригующий поворот в этой истории заключается в том, что гениальный лайфхак появился в Японии.
Еще в прошлом веке компания Mazda стремилась отличиться, оснастив свое проворное спортивное купе RX роторно-поршневым силовым агрегатом, известным как двигатель Ванкеля. Этот двигатель отличался легким весом, компактной конструкцией и впечатляющей мощностью. С другой стороны, он имел ограничения по сроку службы и сложности восстановления.
Единственный цилиндр, а точнее ротор треугольной формы, расположенный внутри него, страдал от недостаточной смазки. Это затруднение оказалось непреодолимым на заводском уровне, и расход топлива взлетел до астрономических высот. В результате двигатель Ванкеля стал уделом исключительно энтузиастов. Они, в свою очередь, занялись поиском простых способов продления его долговечности. И им это удалось. Оказалось, что введение смазки в ротор через топливную смесь дало многообещающие результаты. Смешивая двухтактное масло с бензином, они значительно продлевали срок службы двигателя и снижали нагрузку на его внутренние компоненты.
Таким образом, идея на первый взгляд может показаться не такой уж новой или смехотворной, как можно предположить. Конечно, некоторые транспортные средства действительно нуждаются в масляной смеси, подобной той, что используется в бензопилах и газовых инструментах.
Однако важно отметить, что такие транспортные средства оснащены роторными двигателями, а традиционные двигатели внутреннего сгорания не выигрывают от добавления масла в топливо. В тех случаях, когда присутствует избыток масла, гораздо выгоднее сократить интервалы между техническими обслуживаниями, что весьма благоприятно сказывается на самочувствии двигателя.
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