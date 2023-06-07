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Двухтактное масло: как возникла идея заливать его в бензобак

3:53
Авто

В поисках оптимального и доступного решения для поддержания своих заветных "Жигулей" в первозданном состоянии, российские водители давно придерживаются мнения, что смазка двигателя — это беспроигрышный вариант. Они понимают важность смазки топливного насоса, защиты его от ржавчины и перегрева, а также защиты топливного бака от неумолимой коррозии. Бесчисленные компоненты топливной системы требуют такого тщательного ухода.

Двухтактное масло: как возникла идея заливать его в бензобак
Фото: https://automobili.ru/

Тем не менее, сколько бы лет ни прослужил российский автомобиль, дым, выходящий из его выхлопной трубы, так и не приобретает голубой оттенок. Масло сгорает, требуя постоянного пополнения. И так происходит везде, даже в топливном баке, если только масло выбрано с умом.

Так, в России родилась легенда, восхваляющая мистическую силу двухтактной смазки, которую необходимо смешивать с топливом. Эта легенда прочно укоренилась в русском повествовании.

Справедливости ради следует отметить, что за этой практикой есть определенный резон. Почти каждый человек хоть раз сталкивался с двухтактными двигателями внутреннего сгорания. Даже те, кто в юности не пересекался с советским мотоциклом, в зрелом возрасте, несомненно, имели дело с мотокосой или бензопилой.

Поскольку даже современные двигатели не прочь составить компанию таким топливно-смазочным смесям, считается, что и автомобили могут извлечь из этого большую пользу. Как говорится, "легче сказать, чем сделать": двухтактное масло попадает в топливный бак, автомобиль оживает и ревет. Конечно, это чисто эффект плацебо. Однако следует помнить об одной важной оговорке.

Вопреки распространенному мнению, не русские изначально прибегли к заливке двухтактного масла в свои автомобили. Интригующий поворот в этой истории заключается в том, что гениальный лайфхак появился в Японии.

Еще в прошлом веке компания Mazda стремилась отличиться, оснастив свое проворное спортивное купе RX роторно-поршневым силовым агрегатом, известным как двигатель Ванкеля. Этот двигатель отличался легким весом, компактной конструкцией и впечатляющей мощностью. С другой стороны, он имел ограничения по сроку службы и сложности восстановления.

Единственный цилиндр, а точнее ротор треугольной формы, расположенный внутри него, страдал от недостаточной смазки. Это затруднение оказалось непреодолимым на заводском уровне, и расход топлива взлетел до астрономических высот. В результате двигатель Ванкеля стал уделом исключительно энтузиастов. Они, в свою очередь, занялись поиском простых способов продления его долговечности. И им это удалось. Оказалось, что введение смазки в ротор через топливную смесь дало многообещающие результаты. Смешивая двухтактное масло с бензином, они значительно продлевали срок службы двигателя и снижали нагрузку на его внутренние компоненты.

Таким образом, идея на первый взгляд может показаться не такой уж новой или смехотворной, как можно предположить. Конечно, некоторые транспортные средства действительно нуждаются в масляной смеси, подобной той, что используется в бензопилах и газовых инструментах.

Однако важно отметить, что такие транспортные средства оснащены роторными двигателями, а традиционные двигатели внутреннего сгорания не выигрывают от добавления масла в топливо. В тех случаях, когда присутствует избыток масла, гораздо выгоднее сократить интервалы между техническими обслуживаниями, что весьма благоприятно сказывается на самочувствии двигателя.

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Хитрости старых автомастеров: масло в бак автомобиля
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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