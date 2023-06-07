Как очистить систему охлаждения автомобиля

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Техника, которую мы будем обсуждать, имеет ключевое преимущество: нет необходимости разбирать переднюю часть моторного отсека. Однако для этого необходимо использовать сжатый воздух. К сожалению, эту процедуру невозможно выполнить в домашнем гараже.

Фото: carfromjapan. com/article/car-maintenance/5-common-radiator-fan-problems/amp/

При упоминании сжатого воздуха проницательный читатель может предположить, что речь идет о технологии. Однако она не так проста, как кажется на первый взгляд. Иногда между радиаторами охлаждения двигателя и конденсатором кондиционера образуется сложная сетка из семян, пуха растений, пыли и насекомых. Еще больше осложняют ситуацию остатки битума и масла от колес других автомобилей.

Поэтому человек, ответственный за удаление грязи из пространства интеркулера, должен иметь не только шланг сжатого воздуха с металлическим соплом, но и длинный, тонкий и прочный стержень с небольшим крючком на конце. Это облегчает снятие "сетки", пока сжатый воздух продувает ее. Важно подчеркнуть, что в процессе очистки необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить ребра.

После успешного удаления "сетки" не стоит считать процедуру очистки завершенной. Несмотря на то, что этот промежуточный результат значительно увеличивает срок службы как двигателя, так и кондиционера, многочисленные ячейки внутри радиаторов остаются забитыми грязью после вышеупомянутого процесса продувки.

Для решения этой проблемы необходимо применение специальных химических средств — любого из "Очистителей радиатора", которые можно найти на полках практически любого магазина автозапчастей. Возьмите несколько флаконов этого спрея и обработайте оба радиатора "очистителем".

Его следует наносить обильно и без колебаний, позволяя жидкости стекать и капать по всем поверхностям, проникая в ячейки и растворяя оставшуюся грязь. После обработки рекомендуется дать химикатам постоять 10-15 минут, чтобы растворить грязь в труднодоступных уголках. Затем снова возьмите шланг сжатого воздуха и осторожно пропустите струю через ребра, выгоняя скопившуюся полужидкую субстанцию. Теперь радиатор охлаждения двигателя и испаритель кондиционера действительно чистые. И мы успешно избежали необходимости разбирать значительную часть моторного отсека автомобиля!

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