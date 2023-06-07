Дизель всё? Почему автовладельцы в РФ скоро не смогут ездить на дизельмашинах

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Прошли те времена, когда дизельные автомобили использовались исключительно в грузовиках и тяжелой технике, ревущей, как тракторы. Сегодня они стали удобными и практичными вариантами не только для коммерческого транспорта, но и для автомобилей премиум-класса в автомобильной промышленности. Благодаря меньшему расходу топлива, увеличенному крутящему моменту, снижению налогов, более тихой и комфортной кабине, дизельные двигатели завоевали популярность.

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Тем не менее европейские производители выделяют слабое место, связанное с этими двигателями: их воздействие на окружающую среду. Выброс неприятного дыма, напоминающего дым от угольных электростанций, представляет собой серьезную проблему.

Для решения этой проблемы в Европе были внедрены различные системы очистки выхлопных газов. Среди них наиболее популярной и распространенной является система впрыска мочевины AdBlue, которая эффективно снижает выбросы оксидов азота.

Однако владельцев дизельных автомобилей, оснащенных такими системами, ждет подвох. Они должны бдительно следить за уровнем AdBlue в специальном баке. Если уровень мочевины достигает минимального порога, скорость автомобиля ограничивается электроникой.

Кроме того, если бак полностью опустеет, автомобиль вообще не заведется. Хотя технически возможно отключить систему, маловероятно, что владельцы автомобилей пойдут на такую процедуру, особенно если речь идет о недавно приобретенных марках класса люкс, таких как Mercedes или Audi. Тем не менее, обстоятельства могут заставить их пересмотреть свое решение.

Автомобильная промышленность в значительной степени полагается на специализированную лицензионную смесь, известную как AUS 32, которая соответствует международным стандартам. За ее производство отвечают европейские заводы, но впереди маячит потенциальный кризис.

Резкий рост цен на газ напрямую коррелирует с сокращением его поставок, что грозит остановкой заводов. Эта ситуация уже затронула крупнейшего немецкого производителя аммиака и карбамида, компанию SKW Piesteritz. Их запасы AdBlue достигли исторического минимума, и они полностью остановили производство.

Хотя экономика Германии, возможно, и не является нашей непосредственной заботой, последствия этого кризиса в конечном итоге отразятся на российском потребителе.

Вначале можно ожидать значительного роста цен на AdBlue, сопровождаемого распространением подделок, наводняющих магазины. Воздействие на дорогостоящие и сложные системы очистки выхлопных газов остается неизвестным. В результате неизбежно возникнет дефицит, который сделает тысячи автомобилей неподвижными из-за пустых баков AdBlue.

Надеяться на чудесное разрешение этого кризиса — неразумная авантюра. Дизельные автомобили, оснащенные системами впрыска мочевины, не потребляют чрезмерное количество AdBlue. Как правило, резервуар пополняется раз в год во время планового технического обслуживания в авторизованных дилерских центрах, а сам бак имеет достаточную емкость.

Рекомендуется подумать о пополнении запасов уже сегодня и хранить пару емкостей AdBlue на даче, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Этой предусмотрительности должно хватить на пару лет стандартного использования автомобиля. Однако грузовики сталкиваются с более серьезными проблемами. Либо Россия должна найти специалиста, способного разработать альтернативное решение, либо начнется бешеная погоня за AdBlue. Третьего варианта просто не существует.

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Эксперты: Россию может накрыть дефицит дизельного топлива