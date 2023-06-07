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Бампер как новый: что нужно сделать

2:50
Авто

Неокрашенные черные пластиковые бамперы представляют собой практичное и экономичное решение, которое нравится многим автовладельцам, не видящим необходимости тратиться на альтернативные варианты, подобранные по цвету. 

Бампер как новый: что нужно сделать
Фото: avtodozorshop. ru/kak-snat-bamper-perednij-na-vaz-2110-video-i-foto-nomer/

Преимущество заключается в том, что некоторые инциденты оставляют едва заметные следы на неокрашенном черном бампере, что исключает необходимость ремонта и приводит к общей экономии. Тем не менее, у подобных бамперов есть и недостаток.

За относительно короткий период, даже если автомобиль никогда не становился жертвой неосторожных маневров, черный бампер теряет свой первозданный вид и превращается в тусклую и серую деталь автомобиля.

Такая метаморфоза происходит под воздействием солнечного света и пескоструйного эффекта, вызванного песком и грязью, попавшими под колеса других автомобилей. Некоторые автовладельцы не обращают внимания на это изменение внешнего вида бампера, но другие считают его неприятным.

На первый взгляд может показаться, что это неизбежная ситуация, не имеющая выхода. Ведь как можно окрасить бесцветную деталь? Однако существуют различные решения. Один из вариантов предполагает использование специализированной автохимии, хотя ее эффективность может оказаться разочаровывающей. Некоторые средства лишь слегка затемняют бампер, но не устраняют его серость.

Некоторые альтернативы сначала восстанавливают первоначальный цвет, но смываются при первой или второй мойке. Однако есть продукт, который предлагает долговременное решение для восстановления черноты неокрашенного бампера, и он удивительно бюджетный. Решение заключается в химикатах для чернения шин, удобно упакованных в аэрозольную форму для легкого нанесения.

Нанеся эту химию на бампер, автовладельцы могут добиться желаемого результата — глубокого черного цвета, который сохраняется в течение длительного времени. Стоит отметить, что в течение нескольких дней после обработки бампер может казаться чрезмерно блестящим, но этот эффект постепенно исчезает.

Еще один нетрадиционный метод восстановления цвета черного бампера — использование строительного теплового пистолета. При легком нагревании верхнего слоя пластика микронеровности на его поверхности плавятся и сглаживаются. Этот процесс приводит к более гладкой текстуре и восстановлению утраченного черного цвета. Однако при использовании тепловой пушки следует соблюдать осторожность. Даже незначительный перегрев может привести к чрезмерному размягчению пластика, что приведет к деформации бампера в данной области.

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АВТОМОБИЛЬ БУДЕТ БЛЕСТЕТЬ КАК НОВЫЙ, если СДЕЛАТЬ ТАК...
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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