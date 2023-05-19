GM отзывает 668 000 внедорожников из-за неисправных креплений для детских сидений

General Motors выпускает добровольный отзыв более 668 000 небольших внедорожников по всей территории США из-за потенциальной проблемы с креплением детских сидений к якорям.
Отзыв касается определенных моделей внедорожников Chevrolet Equinox и GMC Terrain, произведенных с 2020 по 2023 год.
Согласно документам, опубликованным Национальной администрацией безопасности дорожного движения в четверг, было обнаружено, что нижние анкерные стержни задних сидений могли подвергнуться чрезмерной порошковой окраске. Следовательно, эти стержни могут быть толще, чем предполагалось, создавая препятствие для правильной установки детских кресел.
К счастью, компания General Motors не получала сообщений о несчастных случаях или травмах, связанных с этой проблемой.
В качестве меры предосторожности автопроизводитель рекомендует владельцам использовать ремни безопасности для установки детских кресел до тех пор, пока не будет произведен ремонт якорных защелок. Авторизованные дилерские центры проведут проверку точек крепления и, при необходимости, заменят отделку для обеспечения оптимальной функциональности.
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